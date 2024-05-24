Через 2 часа подаю к столу. Вкусные малосольные огурцы: все гости просили рецепт

История малосольных огурцов уходит корнями в далёкое прошлое, когда люди начали засаливать овощи для сохранения их свежести и вкуса на длительный период времени. Этот метод консервации был одним из первых и наиболее распространенных способов хранения продуктов до появления холодильников и других современных технологий.

Первые упоминания о солении огурцов можно найти в древних рукописях и летописях разных народов. Например, в России огурцы солили ещё в IX–X веках, а в Европе этот способ консервации стал популярным в средние века.

Изначально огурцы засаливали целиком, без добавления специй и пряностей. Однако со временем люди стали экспериментировать с различными добавками, чтобы придать огурцам более насыщенный вкус и аромат.

Приготовим современные малосольные огурцы

Ингредиенты:

Огурцы;

Листья хрена;

Листья вишни;

Листья смородины;

Чеснок;

Перец душистый;

Перец горошек;

Семена и зонтики укропа;

Зелень укропа;

Морковь;

Болгарский перец.

Ингредиенты для маринада:

Вода — 1 л;

Соль — 1 ст. л.;

Сахар — 5 ст. л.;

Уксусная кислота 70% — 1 ст. л.

Приготовление малосольных огурцов:

В банку высыпаем перец горошек и перец душистый, кладем листья хрена, вишни и смородины, а также зелень укропа, семена и зонтики укропа. Выкладываем слоями огурцы с нарезанной брусочками морковью и болгарским перцем.

Каждый слой застилаем листьями и зеленью. Верхушку также посыпаем душистым перцем и перцем горошком, зеленью и зонтиками укропа, добавляем чеснок.

Для маринада в воду высыпаем соль и сахар, доводим до кипения в кастрюле. После закипания выливаем в маринад уксусную кислоту, а затем заливаем смесь в банки.

Закрываем банки крышками, переворачиваем дном вверх. Накрываем банки полотенцем и оставляем остывать.

Остается подождать, пока огурцы станут малосольными. Через пару часов огурцы можно подавать к столу.