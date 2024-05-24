Через 2 часа подаю к столу. Вкусные малосольные огурцы: все гости просили рецепт

История малосольных огурцов уходит корнями в далёкое прошлое, когда люди начали засаливать овощи для сохранения их свежести и вкуса на длительный период времени. Этот метод консервации был одним из первых и наиболее распространенных способов хранения продуктов до появления холодильников и других современных технологий.
Первые упоминания о солении огурцов можно найти в древних рукописях и летописях разных народов. Например, в России огурцы солили ещё в IX–X веках, а в Европе этот способ консервации стал популярным в средние века.
Изначально огурцы засаливали целиком, без добавления специй и пряностей. Однако со временем люди стали экспериментировать с различными добавками, чтобы придать огурцам более насыщенный вкус и аромат.
Приготовим современные малосольные огурцы
Ингредиенты:
- Огурцы;
- Листья хрена;
- Листья вишни;
- Листья смородины;
- Чеснок;
- Перец душистый;
- Перец горошек;
- Семена и зонтики укропа;
- Зелень укропа;
- Морковь;
- Болгарский перец.
Ингредиенты для маринада:
- Вода — 1 л;
- Соль — 1 ст. л.;
- Сахар — 5 ст. л.;
- Уксусная кислота 70% — 1 ст. л.
Приготовление малосольных огурцов:
В банку высыпаем перец горошек и перец душистый, кладем листья хрена, вишни и смородины, а также зелень укропа, семена и зонтики укропа. Выкладываем слоями огурцы с нарезанной брусочками морковью и болгарским перцем.
Каждый слой застилаем листьями и зеленью. Верхушку также посыпаем душистым перцем и перцем горошком, зеленью и зонтиками укропа, добавляем чеснок.
Для маринада в воду высыпаем соль и сахар, доводим до кипения в кастрюле. После закипания выливаем в маринад уксусную кислоту, а затем заливаем смесь в банки.
Закрываем банки крышками, переворачиваем дном вверх. Накрываем банки полотенцем и оставляем остывать.
Остается подождать, пока огурцы станут малосольными. Через пару часов огурцы можно подавать к столу.