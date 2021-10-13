Что такое поддерживающая уборка в Кишиневе?

Как убирать дом в удовольствие?

Полный бедлам в прихожей

По законам фен-шуй, прихожая — это центральная магистраль дома. Начинать уборку дома всегда нужно с прихожей. Можно только представить, что всякий хлам, забитые антресоли, ненужная обувь, коляски, поломанные велосипеды – не доставят добра своим владельцам.

В доме происходят частые скандалы, не хватает средств, владельцы хотят поскорее сбежать со своего жилья. Стоит прибраться, избавиться от хлама, отремонтировать вещи, которые поломались и сразу же радость придет в ваше жилье.

Если бедлам в ванной комнате

Известно, что ванная – это лицо любой хозяйки квартиры. Если данная комната загрязнена, потеки на стенах, косметика лежит, где попало по всей комнате, полотенца страшные и не стиранные – налицо можно заметить несуразность такой хозяйки. Женщина, вполне самодостаточная, с хорошей самооценкой не станет «запускать» ванную, она у нее будет блестеть. Тоже касается и туалета, он должен быть идеально чистым, унитаз вымытым.

Кухня

Кухня – это сердце дома, так как тут собирается вся семья за одним столом, здесь готовится еда. Если на кухне один хлам, пустые бутылки, банки, то такую женщину сложно назвать хозяйкой. Стоит очистить помещение, выкинуть ненужные бутылки, помыть газовую плиту, разложить все нормально по своим местам, если, конечно же, у вещей имеется свое место.

Гостиная

В гостиной всегда принимают гостей, она также должна быть убранной и сиять чистотой. Не стоит загромождать данную комнату, ведь гостям необходимо где-то расположиться. Как у вас красиво и чисто в гостиной или наоборот, такими вас и видят гости.

Спальня

Спальня считается интимным местом, где супруги проводят свой отдых и ночь после трудовых будней. Беспорядок в данной комнате может привести к ссорам с мужем, бессоннице и др. В спальне даже лишними будут компьютер и телевизор. Данная комната должна наводить вас на мысли о любви и покое, а не раздражать.

Даже самый маленький «бардак» может обернуться для человека неприятностями, поэтому от хлама стоит избавиться. Расставайтесь без сожаления со старым хламом, который лежит просто так без надобности, да еще и мешает.