Как приготовить французский луковый суп: хозяйки делятся рецептом

Жирный, наваристый, крепкий, в меру кислый.

В общем, почти наши щи, но на французский лад. Если мы капусты для щей не жалеем, то и французы лук прямо горстями кладут, да еще и обжаривают предварительно.

И правильно, потому как вареный лук в национальном порядке за обе щеки уминать – дело распоследнее, даже если ты француз и к лягушкам с устрицами на обед с детства приучен, рассказывает Архипова Юлия.

Для французского супа понадобится:

100 г сливочного масла;

8 нарезанных тонкими кольцами луковиц;

1 пучок тимьяна;

120 мл хереса;

1 литр куриного или говяжьего бульона;

соль и перец;

16 ломтиков нарезанного багета для гренок (крутонов);

2 ст. ложки оливкового масл;

1 зубчик чеснока;

100 г тертого швейцарского сыра (чеддер или грюйер).

Нагрейте глубокую кастрюлю с толстыми стенками на сильном огне, положите на дно сливочное масло и растопите его, помешивая. Когда масло станет немного коричневым, добавьте к нему примерно треть всего лука и дайте ему пропитаться маслом и осесть, это займет примерно 5 минут.

Когда и лук станет коричневым, добавьте следующую партию и тоже обжарьте, помешивая. Обжарьте так весь лук. Это займет примерно 20 минут.

Добавьте к луковой массе херес, травы и куриный бульон, приправьте суп солью и перцем. Все как следует, перемешайте, проверяя ложкой, не пристал ли лук ко дну кастрюли. Оставьте суп медленно кипеть примерно 20 минут.

Пока суп готовится, сделайте гренки (крутоны). Включите духовку в режиме гриль или на полную мощность. Выложите ломтики хлеба на противень, натрите каждый с обеих сторон чесноком, смажьте оливковым маслом, слегка посолите и поперчите.

Поставьте гренки в духовку примерно на 1 минуту, пока хлеб не подрумянится. Затем гренки переверните и вновь отправьте в духовку для подрумянивания.

Удалите с поверхности супа образовавшуюся пенку и снимите кастрюлю с огня.

Разлейте почти готовый французский луковый суп по термостойким мискам, положите сверху несколько гренок и посыпьте тертым сыром. Поставьте миску с супом в духовку, чтобы сыр расплавился. Не жалейте сыра для лукового супа. Его сыром, и кашу маслом, не испортишь!

Украсьте готовый суп несколькими веточками тимьяна и подавайте к столу прямо так, с пылу с жару, из печи.

Ранее мы рассказывали о способе приготовления домашнего кетчупа.

Проверено редакцией