Что такое жилищная лотерея? Обзор игры Mountain Goat Mountain

Игра «Mountain Goat Mountain», многим увлеченным играми может напомнить популярный «Сrossy Road».

В качестве главных персонажей в игре выступят горные козлы, которые всю игру будут стремиться забраться все выше и выше по горе. Естественно, такие путешествия будут очень опасны. Вас может подвести недостаток концентрации или роса на травке от нее копыта становятся скользкими, и вы сорветесь в пропасть. Иногда, при восхождении, вы сможете наблюдать, как в противоположном направлении пролетают огромные валуны или деревья от соприкосновения их с головой козла ничего хорошего ждать не приходится. Остерегайтесь неустойчивых поверхностей и ударов молний. Игра «Mountain Goat Mountain», многим увлеченным играми может напомнить популярный «Сrossy Road».

В качестве главных персонажей в игре выступят горные козлы, которые всю игру будут стремиться забраться все выше и выше по горе. Естественно, такие путешествия будут очень опасны. Вас может подвести недостаток концентрации или роса на травке от нее копыта становятся скользкими, и вы сорветесь в пропасть. Иногда, при восхождении, вы сможете наблюдать, как в противоположном направлении пролетают огромные валуны или деревья от соприкосновения их с головой козла ничего хорошего ждать не приходится. Остерегайтесь неустойчивых поверхностей и ударов молний. Игра «Mountain Goat Mountain», многим увлеченным играми может напомнить популярный «Сrossy Road».

В качестве главных персонажей в игре выступят горные козлы, которые всю игру будут стремиться забраться все выше и выше по горе. Естественно, такие путешествия будут очень опасны. Вас может подвести недостаток концентрации или роса на травке от нее копыта становятся скользкими, и вы сорветесь в пропасть. Иногда, при восхождении, вы сможете наблюдать, как в противоположном направлении пролетают огромные валуны или деревья от соприкосновения их с головой козла ничего хорошего ждать не приходится. Остерегайтесь неустойчивых поверхностей и ударов молний.

Схожесть с игрушкой «Crossy Road»приходит на ум не только из-за аналогичного принципа движений, здесь вам тоже придется собирать деньги, и при их помощи покупать новых козлов . Это даже не покупка, а жилищная лотерея вы платите 100 монет и получаете возможность выиграть героя или вернуть себе того, кто у тебя был. Денежки вы сможете собрать довольно быстро, поэтому и открыть всех рогатых товарищей будет несложно. Пока что в этой игре всего 24 козлиных персонажа и еще в игре введен индикатор голодности, он заставляет героя постоянно искать съедобные элементы.

У «Mountain Goat Mountain» крутой дизайн, 3-D графика и отличная анимация, очень забавные герои и никаких намеков на пиксель. Причем приобретение нового козла — это не только изменение его внешнего вида, но и апгрейд всего внутреннего компонента, меняются времена года и весь антураж, есть даже античные козлы и киберкозлы.