Свежесть и вкус поражают: приготовьте сказочный салат с томатами и редисом

К любому ужину подойдет вкусный салат. Попробуйте приготовить его из томатов и редиса. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот салат гениален в своей простоте. Обязательно воплотите в жизнь следующий рецепт. Стоит попробовать Вы будете готовить их постоянно: элементарный рецепт спринг-роллов с крабовыми палочками Салат из редиса и томатов Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 1 Ингредиенты:

– 60 граммов томатов;

– 10 граммов зеленого лука;

– 24 грамма редиса;

– 4 грамма укропа;

– 0,3 грамма йодированной соли;

– 3 грамма растительного масла. Приготовление: Вымойте овощи и зелень. Удалите все лишнее. Помидоры нарежьте тонкими ломтиками, а редис – кружочками. Укроп и зеленый лук измельчите. Выложите все ингредиенты, кроме масла, в салатник, посолите и перемешайте. При подаче заправьте салат ароматным маслом. Понравился рецепт? Узнайте, как сделать вкусные стейки из капусты.