ГлавнаяРецептыСвежесть и вкус поражают: приготовьте сказочный салат с томатами и редисом Свежесть и вкус поражают: приготовьте сказочный салат с томатами и редисом На чтение: 1 минута К любому ужину подойдет вкусный салат. Попробуйте приготовить его из томатов и редиса. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот салат гениален в своей простоте. Обязательно воплотите в жизнь следующий рецепт. Стоит попробовать Вы будете готовить их постоянно: элементарный рецепт спринг-роллов с крабовыми палочками Салат из редиса и томатов Время: 15 минут Порций: 1 Ингредиенты: – 60 граммов томатов; – 10 граммов зеленого лука; – 24 грамма редиса; – 4 грамма укропа; – 0,3 грамма йодированной соли; – 3 грамма растительного масла. Приготовление: Вымойте овощи и зелень. Удалите все лишнее. Помидоры нарежьте тонкими ломтиками, а редис – кружочками. Укроп и зеленый лук измельчите. Выложите все ингредиенты, кроме масла, в салатник, посолите и перемешайте. При подаче заправьте салат ароматным маслом. Понравился рецепт? Узнайте, как сделать вкусные стейки из капусты. Поделитесь с друзьями