ГлавнаяРецептыМожно печь хоть каждый день: элементарный рецепт шоколадных пирожных с кремом Можно печь хоть каждый день: элементарный рецепт шоколадных пирожных с кремом На чтение: 2 минуты Шоколадные кексы пекутся очень просто. Начинка превратит их в настоящий кулинарный шедевр. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вам не придется прикладывать много усилий для приготовления. Попробуйте и убедитесь в этом. Стоит попробовать Рецепт, который точно получится у каждого: готовим ленивый «Наполеон» с клубникой Шоколадные кексы с начинкой Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты для бисквита: – 2 яйца; – 2 грамма соли; – 70 граммов сахара; – 8 граммов ванильного сахара; – 200 миллилитров молока 2,5%; – 10 граммов разрыхлителя; – 3 столовые ложки какао; – 180 граммов муки; – 20 граммов сахарной пудры. Для крема: – 180 граммов сливочного сыра; – 2 столовые ложки сахарной пудры; – 150 миллилитров сливок 35%. Для начинки: – 200 граммов вишневого джема; – 200 миллилитров вишневого сока. Приготовление: Соедините яйца, соль, обычный и ванильный сахар. Взбейте до пышности. Влейте молоко и еще раз взбейте в течение 3 – 4 минут. Просейте разрыхлитель, какао и муку. Перемешайте венчиком до однородности. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 – 20 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Для крема взбейте сливочный сыр, сахарную пудру и сливки до однородности. Из готового бисквита стаканом вырежьте кружочки. Пропитайте их вишневым соком. Далее на кружочках сделайте «гнездышка» из крема с помощью кондитерского мешка. В середину выложите джем, сверху снова покройте кремом. Из обрезков бисквита сделайте крошку и посыпьте сверху пирожные. По желанию украсьте сахарной пудрой. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить сказочно вкусный пирог «Лимонник». Поделитесь с друзьями