Можно печь хоть каждый день: элементарный рецепт шоколадных пирожных с кремом

Шоколадные кексы пекутся очень просто. Начинка превратит их в настоящий кулинарный шедевр.

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Шоколадные кексы с начинкой

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты для бисквита:

– 2 яйца;

– 2 грамма соли;

– 70 граммов сахара;

– 8 граммов ванильного сахара;

– 200 миллилитров молока 2,5%;

– 10 граммов разрыхлителя;

– 3 столовые ложки какао;

– 180 граммов муки;

– 20 граммов сахарной пудры.

Для крема:

– 180 граммов сливочного сыра;

– 2 столовые ложки сахарной пудры;

– 150 миллилитров сливок 35%.

Для начинки:

– 200 граммов вишневого джема;

– 200 миллилитров вишневого сока.

Приготовление:

Соедините яйца, соль, обычный и ванильный сахар. Взбейте до пышности. Влейте молоко и еще раз взбейте в течение 3 – 4 минут. Просейте разрыхлитель, какао и муку. Перемешайте венчиком до однородности. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 – 20 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Для крема взбейте сливочный сыр, сахарную пудру и сливки до однородности. Из готового бисквита стаканом вырежьте кружочки. Пропитайте их вишневым соком. Далее на кружочках сделайте «гнездышка» из крема с помощью кондитерского мешка. В середину выложите джем, сверху снова покройте кремом. Из обрезков бисквита сделайте крошку и посыпьте сверху пирожные. По желанию украсьте сахарной пудрой.

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