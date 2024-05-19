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Можно печь хоть каждый день: элементарный рецепт шоколадных пирожных с кремом

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Можно печь хоть каждый день: элементарный рецепт шоколадных пирожных с кремом

Можно печь хоть каждый день: элементарный рецепт шоколадных пирожных с кремом

Шоколадные кексы пекутся очень просто. Начинка превратит их в настоящий кулинарный шедевр.

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Шоколадные кексы с начинкой

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты для бисквита:
– 2 яйца;
– 2 грамма соли;
– 70 граммов сахара;
– 8 граммов ванильного сахара;
– 200 миллилитров молока 2,5%;
– 10 граммов разрыхлителя;
– 3 столовые ложки какао;
– 180 граммов муки;
– 20 граммов сахарной пудры.
Для крема:
– 180 граммов сливочного сыра;
– 2 столовые ложки сахарной пудры;
– 150 миллилитров сливок 35%.
Для начинки:
– 200 граммов вишневого джема;
– 200 миллилитров вишневого сока.

Приготовление:

  1. Соедините яйца, соль, обычный и ванильный сахар. Взбейте до пышности. Влейте молоко и еще раз взбейте в течение 3 – 4 минут.
  2. Просейте разрыхлитель, какао и муку. Перемешайте венчиком до однородности.
  3. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 – 20 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
  4. Для крема взбейте сливочный сыр, сахарную пудру и сливки до однородности.
  5. Из готового бисквита стаканом вырежьте кружочки. Пропитайте их вишневым соком. Далее на кружочках сделайте «гнездышка» из крема с помощью кондитерского мешка.
  6. В середину выложите джем, сверху снова покройте кремом. Из обрезков бисквита сделайте крошку и посыпьте сверху пирожные. По желанию украсьте сахарной пудрой.

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