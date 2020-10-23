Детские праздники. Воздушные шарики — широкий ассортимент цветов, видов и размеров

Что может быть прекраснее счастливых детских глаз? Пожалуй ничего. Праздников будет много, а вот первых День рождения должен остаться в памяти навсегда. Это и является главной задачей родителей.

Лучше всего провести праздник дома. Так проще учесть все основные моменты, да и малышу и гостям в домашней обстановке будет намного уютнее.

Украшение дома

Все дети в восторге от воздушных шариков, вы можете заказать на этой страничке фольгированные, гелиевые и прочие шарики, а также украшения к праздникам. В этом вопросе экономить не стоит. Украсить ими нужно каждый свободный уголок в доме. На столик, окошко, тумбочки можно поставить коробочки с сюрпризом. Их делают абсолютно в разных вариантах. Можно упаковать подарочки в шелестящую бумагу, а внутрь положить какую-нибудь мелочь: шоколадку, игрушку, конфетку.

Праздничные аксессуары

Одной из идей, для проведения незабываемого праздника, могут служить определенные аксессуары. Это могут быть различные яркие и цветные атрибуты: галстуки, очки, усы, банты, колпаки. Все, что может привлечь внимание ребенка. Лучше заготовить аксессуары заранее и при входе выдавать гостям.

Украшение стола

Так как праздник детский, то и застолье должно быть детским. Не знаете как продумать всё до мелочей, что бы ребёнок был счастлив? Тогда вам нужно посмотреть сценарии детского праздника. Вазы, наполненные конфетами; горы шоколадок; разные мармеладки, леденцы и жевательные драже. И самый главный гость на празднике – конечно же торт.

Лучше всего торт заказать. Сейчас их представлен огромный ассортимент, который может удовлетворить желания как ребенка, так и гостей. Пусть торт будет необычной формы; большим, ярким и интересным.

Стол можно украсить памятными подарками для гостей. Как вариант: цветные баночки с солью. Делаются они очень просто. Для придания сюрпризу индивидуальности можно к каждой баночке привязать записочку со словами благодарности за проведенный вечер. В такие подарки не стоит вкладывать кучу денег, тут главное заинтересовать человека. А недорогие подарки на день рождения можно практически везде.

Конкурсы для гостей

Одним из самых любимых конкурсов на детских праздниках является «Угадай именинника». Суть конкурса заключается в следующем: из предложенных фотографий нужно выбрать те, где есть виновник торжества.

Еще один конкурс — шуточное предсказание судьбы ребенка. Положить перед ним гантель, кольцо и копилку и наблюдать, что малыш выберет. Гантель означает здоровье, кольцо – удачный брак, копилка – богатство.

Конкурс «Сколько вешу». Малыша берут на руки и пытаются угадать вес ребенка.

Конкурс «Приданное». Суть его заключается в следующем: перед гостями ставится банка с накопленными деньгами на будущую свадьбу ребенка. И гости должны угадать сколько там денег. Кто угадал – тому подарок; а кто не угадал – тот пополняет копилку.

Забавный конкурс «Кто дальше плюнет соску».

Также популярным является конкурс, кто быстрее выпьет из детской бутылочки. В емкость наливается сок и желающие соревнуются.

За участие в конкурсах гости награждаются вкусными призами.

Можно взять за семейную традицию следующую идею. Распечатать на бумаге паровоз. На кабине написать основную информацию о ребенке: имя именинника, сколько лет исполнилось; а вагоны ассоциируются с гостями. Каждый пишет свои пожелания на память. Затем паровоз скрепляется и хранится как книга пожеланий для семейной истории.

Для того, чтобы такой праздник запомнился как детям, так и взрослым, вечер можно завершить праздничным салютом. А если детки в это время уже спят, то смогут увидеть его на завтра в отчетном видео «День рожденья — 1 годик!»