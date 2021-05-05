Диагностическая карта техосмотра. Как узнать номер страхового свидетельства?

С недавнего времени техосмотр проводится несколько по другим правилам. Многих автомобилистов этот факт беспокоит и они не знают, когда проходить техосмотр и как. Действительно, поправок в законодательную базу было внесено немало, поэтому стоит в них разобраться. Начать необходимо с того, что теперь сотрудники ДПС не имеют права требовать непосредственно прохождения техосмотра. Зачем же тогда нужен такой документ, как диагностическая карта?

Дело в том, что ОСАГО является обязательным, а получить полис без диагностики не получится. Страховые службы проверяют диагностическую базу по электронным базам, куда вводится специальный код. Если в автовладельцев не будет карты техосмотра, то ему не выдадут страховку, уже является нарушением. Вы можете получить диагностическую карту и СНИЛС онлайн без проблем. Для этого Вам нужно:

заполнить онлайн-заявку с приложением фото ПТС;

дождаться ответа сотрудника в течение 5-10 минут;

регистрация техосмотра в базе ЕАИСТО ГИБДД и проверка любым удобным способом;

оплатить услугу ТО.

Что еще нужно знать о техосмотре?

Теперь прохождения техосмотра значительно упрощена. Дело в том, что раньше требовалось ехать в ГИБДД, чтобы пройти проверку. Новые правила прохождения техосмотра в виду, что машину можно отвезти в любой аккредитованный центр. Таким образом, прохождение техосмотра может проводиться даже не в своем регионе, а в любом удобном месте. Правила прохождения техосмотра требуют проверки таких деталей:

Тормозов.

Рулевого управления.

Световых приборов.

Стеклоочистителей.

Колес.

Двигателя.

Только профессионалы могут гарантировать быстрое и качественное прохождение техосмотра без ненужных задержек. Главное, правильно выбрать центр, который гарантирует прохождение техосмотра на высшем уровне. Так вы не только будете знать, что в случае неприятной ситуации на дороге сможете получить денежную компенсацию по страховке, но и получите подтверждение полной исправности транспортного средства.

Опыт специалистов позволяет в среднем проверять легковую машину за 30-40 минут. Новый техосмотр также может происходить без хозяина транспорта — сотрудники центра сами могут забрать машину.

Прохождение техосмотра не является обязательным условием для вождения, однако если у вас не будет полиса ОСАГО во время езды, сотрудник ДПС имеет право вас оштрафовать. Поэтому стоит провести новый техосмотр можно быстрее, особенно если можно оформить и сам полис.