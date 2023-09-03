Простой рецепт и пикантный вкус: как приготовить оригинальный летний салат с жареными баклажанами

Это невероятно вкусный салат, который точно удивит вас своим интересным вкусом.

Летом, когда появляются сезонные овощи, самое время с ними экспериментировать и готовить что-то вкусненькое. Попробуйте интересный салат из жареных баклажанов.

Пикантности им добавляют свежие помидоры и лук. А заправить его можно как сметаной или несладким йогуртом, так и нежирным майонезом — выбор за вами.

Рецептом поделилась известная кулинарная блогерша, которая публикует рецепты вкусных блюд под ником _tanyushina_. В комментариях добавили, что к этому базовому рецепту можно добавлять дробленые грецкие орехи и сладкий перец.

Салат с жареными баклажанами

Ингредиенты:

2 небольших баклажана;

3-5 помидоров;

1 небольшая луковица;

пол пучка петрушки или укропа;

2 яйца;

соль и перец;

сметана или майонез для заправки.

Баклажаны нарежьте полукружьями, посолите и оставьте на 15 минут. Яйца взбейте вилкой.

Баклажаны отожмите от выделившегося сока и промокните бумажным полотенцем.

Затем переложите баклажаны в яичную смесь и хорошо перемешайте.

Выложите баклажаны на разогретую сковороду с небольшим количеством масла и жарьте, помешивая, пока они не будут готовы.

Переложите баклажаны в миску и дайте полностью остыть.

Пока баклажаны «отдыхают», нарежьте полукольцами лук, помидоры нарежьте ломтиками. Зелень нарежьте.

Добавьте лук и помидоры с зеленью к баклажанам. Заправьте сметаной или майонезом, посолите, если надо, поперчите и подавайте к столу.

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