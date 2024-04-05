Рецепт: Макароны из полбы с овощами и томатным крем-соусом на масле ГХИ — За 15 минут

Ингредиенты:

свинина — 300 грамм;

макароны из полбы — 400 грамм;

лук репчатый (среднего размера) — 2 штуки;

морковь (небольшая) — 1 штука;

кабачки — 2 штуки;

перец болгарский — 1 штука;

томатный крем-соус с маслом гхи — 5 ч.л.;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Доброго времени суток.

Хочу поделиться с вами вкусным и полезным блюдом.

Для начала, подготовим все необходимые ингредиенты, очистим их.

Все овощи нарезаем соломкой средней толщины. Мясо нарезаем брусочками. Макаронные изделия отвариваем до готовности.

Далее, разогреваем сковороду с толстым дном, добавив немного растительного масла.

Кладём нарезанную свинину ( можно взять куриное филе). И обжариваем, периодически помешивая, в течении 5 минут.

Далее, кладём к свинине по очереди репчатый лук. Обжариваем буквально пару минут, чтобы мясо пропиталось луковым соком.

После обжарки лука, добавляем нарезанную

морковь и

тушим примерно минут 5-7. Не обязательно, доводить

морковь до готовности — она в процессе приготовления блюда дойдёт сама.

На данном этапе можно добавить наш томатный крем-соус с маслом ГХИ. Перемешать и тушить 5 минут. Сразу подсаливаем мясо.

Далее, добавляем остальные овощи: болгарский перец и кабачки, с разницей закладки в пару минут. Помешивая, готовить до готовности, примерно минут 7.

Отварные макароны из полбы, сливаем, промываем и соединяем с нашей мясо-овощной смесью.

Перемешиваем и подогреваем на медленном огне 2 минуты.

Наше полезное и очень вкусное, нежно-сливочное блюдо готово.

Моя семья скушала такие макароны с овощами с большим удовольствием.

Всем спасибо, что заглянули.

Желаю приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 250 руб.