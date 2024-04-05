Рецепт: Макароны из полбы с овощами и томатным крем-соусом на масле ГХИ — За 15 минут

Ингредиенты:
свинина — 300 грамм;
макароны из полбы — 400 грамм;
лук репчатый (среднего размера) — 2 штуки;
морковь (небольшая) — 1 штука;
кабачки — 2 штуки;
перец болгарский — 1 штука;
томатный крем-соус с маслом гхи — 5 ч.л.;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Доброго времени суток.
Хочу поделиться с вами вкусным и полезным блюдом.
Для начала, подготовим все необходимые ингредиенты, очистим их.
Все овощи нарезаем соломкой средней толщины. Мясо нарезаем брусочками. Макаронные изделия отвариваем до готовности.
Далее, разогреваем сковороду с толстым дном, добавив немного растительного масла.
Кладём нарезанную свинину ( можно взять куриное филе). И обжариваем, периодически помешивая, в течении 5 минут.
Далее, кладём к свинине по очереди репчатый лук. Обжариваем буквально пару минут, чтобы мясо пропиталось луковым соком.
После обжарки лука, добавляем нарезанную
морковь и
тушим примерно минут 5-7. Не обязательно, доводить
морковь до готовности — она в процессе приготовления блюда дойдёт сама.
На данном этапе можно добавить наш томатный крем-соус с маслом ГХИ. Перемешать и тушить 5 минут. Сразу подсаливаем мясо.
Далее, добавляем остальные овощи: болгарский перец и кабачки, с разницей закладки в пару минут. Помешивая, готовить до готовности, примерно минут 7.
Отварные макароны из полбы, сливаем, промываем и соединяем с нашей мясо-овощной смесью.
Перемешиваем и подогреваем на медленном огне 2 минуты.
Наше полезное и очень вкусное, нежно-сливочное блюдо готово.
Моя семья скушала такие макароны с овощами с большим удовольствием.
Всем спасибо, что заглянули.
Желаю приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 250 руб.