Электрический штабелер — выбираем и принимаем

Электропогрузчики

Электропогрузчики не засоряют воздух вредными выбросы, имеют хорошую производительность, маневренность. Работа аккумуляторных вилочных погрузчиков не издает шума, такой спецтехникой просто управлять. Рассмотреть более детально вариант под покупку вы можете на сайте https://advanta-sibir.ru/skladskaya-tekhnika/shtabelery/elektricheskie/spn-1516.html.

Работа вилочного погрузчика происходит от аккумулятора, который время от времени нуждается в зарядке.

Гидравлические штабелеры

В чем преимущество гидравлических штабелеров? Это оборудование позволяет за небольшую цену значительно повысить производительность склада. Также штабелеры обладают некоторыми преимуществами.

Основное преимущество это, конечно, цена. Она более чем доступна в сравнении с электрооборудованием. Эти погрузчики отличаются более долгим сроком эксплуатации при минимальном обслуживании. Так как конструкция предельно простая — устройство отличается высокой надежностью и прочностью. Колесики помогают придать высокую маневренность. Можно использовать устройство на неровных полах.

Это оборудование вряд ли будет полезно, если есть необходимость в транспортировке грузов на больше расстояния, однако на малых территориях лучше чем, гидравлический штабелер просто ничего нет. Это настоящая находка для складов маленьких и средних размеров. С их помощью можно разгружать или загружать автомобили и выполнять еще множество других складских и логистических задач.

Ричтрак является самым лучшим складским оборудованием, которое сочетает в себе функциональные возможности погрузчика и штабелера. Его можно использовать как на открытых, так и на закрытых складах. В сегодняшние дни предлагается множество видов моделей, среди которых можно выбрать подходящий вариант с учетом определенной рабочей площадки.

Что учитывать при выборе ричтрака?

Многие автопогрузчики и штабелеры способны поднимать грузы на высоту, которая составляет 6 м. Однако в складах, где много свободного пространства, высота стеллажей может достигать до 15 м. В таком случае необходимо выбирать ричтрак, который способен поднимать груз до нужной высоты.

При выборе двигателя важно учитывать, что ричтрак может работать на аккумуляторе или на двигателе внутреннего сгорания. Последний вариант предпочтительно использовать в экстремальных условиях или для работы с нестандартными и очень тяжелыми грузами.

Современные модели подобной техники кроме базовых опций имеют дополнительные настройки и возможности, благодаря которым упрощается весь процесс работы. Таким образом, ричтрак может включать в себя автоматическую систему, при которой будет осуществляться контроль и стабилизироваться движения.