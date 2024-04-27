Салат с икрой: готовим яркое и вкусное блюдо на праздничный стол

Икра в этом рецепте идет не только как украшение, но и как придающий вкус ингредиент.
В преддверии Пасхи продолжаем делиться с вами рецептами интересных, вкусных и красивых блюд. Салат, который предлагает известный кулинарный блогер Юлия Симончук, – одно из таких. Оно станет украшением стола. Бонусом идет невероятный вкус.
Салат праздничный
Ингредиенты:
- лосось слабосоленый – 150 гр;
- икра со вкусом лосося – 100 гр;
- картофель вареный – 2-3 шт;
- яйца вареные – 3 шт;
- сыр твердый – 120-150 гр;
- лук зеленый – пучок;
- майонез – несколько столовых ложек.
Способ приготовления:
На дно салатника или креманок выложить порезанный лосось, слегка посыпать порезанным луком, немного смазать майонезом.
Следующим слоем выложить вареный картофель, натертый на терку, и опять покрыть сеточкой из майонеза.
Далее выложить икру, тертое на терке яйцо и посыпать тертым сыром. Далее снова смазать все майонезом и украсить икрой. При желании можно добавить в качестве декора и зелень.
Стоит помнить, что икра в этом рецепте идет не только как украшение, но и как придающий вкус ингредиент.
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