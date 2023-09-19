Рецепт: Острый сливовый соус — пикантный острый

Ингредиенты:

чеснок — 2 гол.;

корень имбиря — 20 гр;

кинза — пучок;

сливы — 2,5 кг;

соль — 1 ст.л.;

базилик сушеный — 1 л.;

перец болгарский — 3-5 шт;

лук репчатый — 2 шт;

укроп сушеный — 1 л.;

перец острый — 5-6 шт;

сахар — 2 ст.л.

Способ приготовления: В этом году очень хороший урожай слив, поэтому решили приготовить немного сливового острого соуса, который прекрасно подойдет для маринада к мясу или просто как соус к готовым блюдам из мяса и рыбы.

Итак на 2,5 кг. слив (уже очищенных от косточек) понадобится 2 крупные луковицы, 5 штук самого острого перца.

Из слив удаляем косточки.

Острый перец нарезаем произвольно.

Лук нарезаем дольками.

Добавляем несколько болгарских перцев.

Нарезаем перец.

Я также в соус добавляла грамм 20 имбиря.

Имбирь также произвольно нарезаем.

Обязательно в этот соус идет много чеснока. У меня на 2,5 кг. слив — 2 головки чеснока.

Сюда же пойдёт зелень кинзы.

Все овощи и сливы перебиваем в блендере.

Сливы и все остальное отправляем вариться. Я делала в мультиварке в режиме тушение.

Из специй добавляем: 1 полную десертную ложку соли, 2 столовые ложки сахара, 1 чайную ложку сухого укропа, 1 десертную ложку сушеного базилика.

А также перец горошком и душистый перец, которые следует перемолоть в кофемолке.

Варим или тушим все в течении 2-х часов. Но сначала тушим сливы с перцем, и только под конец добавляем чеснок и зелень.

Все разливаем в стерилизованные баночки, закрываем, переворачиваем и оставляем так на ночь.

Сливовый острый соус на зиму готов.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 2 ч.