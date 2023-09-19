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Рецепт: Острый сливовый соус — пикантный острый

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Рецепт: Острый сливовый соус — пикантный острый

Ингредиенты:
чеснок — 2 гол.;
корень имбиря — 20 гр;
кинза — пучок;
сливы — 2,5 кг;
соль — 1 ст.л.;
базилик сушеный — 1 л.;
перец болгарский — 3-5 шт;
лук репчатый — 2 шт;
укроп сушеный — 1 л.;
перец острый — 5-6 шт;
сахар — 2 ст.л.
Способ приготовления: В этом году очень хороший урожай слив, поэтому решили приготовить немного сливового острого соуса, который прекрасно подойдет для маринада к мясу или просто как соус к готовым блюдам из мяса и рыбы.

Итак на 2,5 кг. слив (уже очищенных от косточек) понадобится 2 крупные луковицы, 5 штук самого острого перца.

Рецепт: Острый сливовый соус - пикантный острый

Из слив удаляем косточки.

Рецепт: Острый сливовый соус - пикантный острый

Острый перец нарезаем произвольно.

Рецепт: Острый сливовый соус - пикантный острый

Лук нарезаем дольками.

Рецепт: Острый сливовый соус - пикантный острый

Добавляем несколько болгарских перцев.

Рецепт: Острый сливовый соус - пикантный острый

Нарезаем перец.

Рецепт: Острый сливовый соус - пикантный острый

Я также в соус добавляла грамм 20 имбиря.

Рецепт: Острый сливовый соус - пикантный острый

Имбирь также произвольно нарезаем.

Рецепт: Острый сливовый соус - пикантный острый

Обязательно в этот соус идет много чеснока. У меня на 2,5 кг. слив — 2 головки чеснока.

Рецепт: Острый сливовый соус - пикантный острый

Рецепт: Острый сливовый соус - пикантный острый

Сюда же пойдёт зелень кинзы.

Рецепт: Острый сливовый соус - пикантный острый

Все овощи и сливы перебиваем в блендере.

Рецепт: Острый сливовый соус - пикантный острый

Сливы и все остальное отправляем вариться. Я делала в мультиварке в режиме тушение.

Из специй добавляем: 1 полную десертную ложку соли, 2 столовые ложки сахара, 1 чайную ложку сухого укропа, 1 десертную ложку сушеного базилика.

Рецепт: Острый сливовый соус - пикантный острый

Рецепт: Острый сливовый соус - пикантный острый

А также перец горошком и душистый перец, которые следует перемолоть в кофемолке.

Рецепт: Острый сливовый соус - пикантный острый

Рецепт: Острый сливовый соус - пикантный острый

Варим или тушим все в течении 2-х часов. Но сначала тушим сливы с перцем, и только под конец добавляем чеснок и зелень.

Рецепт: Острый сливовый соус - пикантный острый

Все разливаем в стерилизованные баночки, закрываем, переворачиваем и оставляем так на ночь.

Рецепт: Острый сливовый соус - пикантный острый

Сливовый острый соус на зиму готов.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 2 ч.

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