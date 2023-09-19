Рецепт: Острый сливовый соус — пикантный острый

Ингредиенты:
чеснок — 2 гол.;
корень имбиря — 20 гр;
кинза — пучок;
сливы — 2,5 кг;
соль — 1 ст.л.;
базилик сушеный — 1 л.;
перец болгарский — 3-5 шт;
лук репчатый — 2 шт;
укроп сушеный — 1 л.;
перец острый — 5-6 шт;
сахар — 2 ст.л.
Способ приготовления: В этом году очень хороший урожай слив, поэтому решили приготовить немного сливового острого соуса, который прекрасно подойдет для маринада к мясу или просто как соус к готовым блюдам из мяса и рыбы.
Итак на 2,5 кг. слив (уже очищенных от косточек) понадобится 2 крупные луковицы, 5 штук самого острого перца.
Из слив удаляем косточки.
Острый перец нарезаем произвольно.
Лук нарезаем дольками.
Добавляем несколько болгарских перцев.
Нарезаем перец.
Я также в соус добавляла грамм 20 имбиря.
Имбирь также произвольно нарезаем.
Обязательно в этот соус идет много чеснока. У меня на 2,5 кг. слив — 2 головки чеснока.
Сюда же пойдёт зелень кинзы.
Все овощи и сливы перебиваем в блендере.
Сливы и все остальное отправляем вариться. Я делала в мультиварке в режиме тушение.
Из специй добавляем: 1 полную десертную ложку соли, 2 столовые ложки сахара, 1 чайную ложку сухого укропа, 1 десертную ложку сушеного базилика.
А также перец горошком и душистый перец, которые следует перемолоть в кофемолке.
Варим или тушим все в течении 2-х часов. Но сначала тушим сливы с перцем, и только под конец добавляем чеснок и зелень.
Все разливаем в стерилизованные баночки, закрываем, переворачиваем и оставляем так на ночь.
Сливовый острый соус на зиму готов.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 2 ч.