Еврооблигации для всех

Какие общие вопросы о кредитном обеспечении?

Всё зависит от различных факторов и не может быть отвечено единовременно. В принципе, однако, чем хуже кредитный рейтинг или чем выше кредит и чем дольше срок, тем больше залога требует банк. Отношения между банком и клиентом также играют определенную роль. Грубо говоря, залог должен соответствовать 40-60 процентам стоимости кредита. Но есть и банки, которые требуют меньше, и те, которые требуют даже 100 процентов.

Акцессорные залоги напрямую связаны с кредитом. Они возникают с получением кредита и автоматически погашаются, когда кредит, покрытый им, полностью погашен. Примером может служить ипотека.

Фидуциарные (фидуциарные) залоги существуют независимо от кредита. Речь идет о материальном обеспечении, которое доверительно передается банку на время кредита. Примерами являются основной долг или переход залога.

Это вполне возможно. Так называемое“ усиление безопасности » может быть вызвано тем, что, например, финансовое положение заемщика ухудшилось или кредитная безопасность значительно потеряла ценность.

С точки зрения банка, решающее значение имеет не текущая стоимость безопасности, а то, сколько денег банк получает за нее в серьезном случае (стоимость заимствования). Стоимость заимствования обычно меньше, поскольку она содержит соответствующие буферы для колебаний стоимости в течение срока действия и для рисков использования.

Как правило, назначаются следующие значения заимствования:

Для страховых компаний: текущая стоимость выкупа. Для строительных сберегательных договоров: сэкономленный баланс плюс проценты, фиксированные средства, сберегательные балансы, сберегательные еврооблигации рф: до полной суммы. Ценные бумаги с фиксированным доходом: до 75 процентов от соответствующей стоимости цены. Акции: до 60 процентов от соответствующей стоимости цены.

Переход залога с удовольствием используется в качестве кредитного обеспечения при финансировании транспортных средств. Она истекает следующим образом:

Заемщик и банк подписывают договор залога

Кредит выплачивается, заемщик оплачивает его автомобиль.

Заемщик передает транспортное письмо в банк.

Таким образом, банк является владельцем автомобиля.

Заемщик может использовать автомобиль до тех пор, пока он оплачивает согласованные кредитные ставки.

Как только кредит будет погашен, заемщик получит письмо о транспортном средстве и станет законным владельцем автомобиля.