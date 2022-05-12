Еврооблигации для всех

Какие общие вопросы о кредитном обеспечении?
Всё зависит от различных факторов и не может быть отвечено единовременно. В принципе, однако, чем хуже кредитный рейтинг или чем выше кредит и чем дольше срок, тем больше залога требует банк. Отношения между банком и клиентом также играют определенную роль. Грубо говоря, залог должен соответствовать 40-60 процентам стоимости кредита. Но есть и банки, которые требуют меньше, и те, которые требуют даже 100 процентов.
Акцессорные залоги напрямую связаны с кредитом. Они возникают с получением кредита и автоматически погашаются, когда кредит, покрытый им, полностью погашен. Примером может служить ипотека.
Фидуциарные (фидуциарные) залоги существуют независимо от кредита. Речь идет о материальном обеспечении, которое доверительно передается банку на время кредита. Примерами являются основной долг или переход залога.
Это вполне возможно. Так называемое“ усиление безопасности » может быть вызвано тем, что, например, финансовое положение заемщика ухудшилось или кредитная безопасность значительно потеряла ценность.
С точки зрения банка, решающее значение имеет не текущая стоимость безопасности, а то, сколько денег банк получает за нее в серьезном случае (стоимость заимствования). Стоимость заимствования обычно меньше, поскольку она содержит соответствующие буферы для колебаний стоимости в течение срока действия и для рисков использования.
Как правило, назначаются следующие значения заимствования:
- Для страховых компаний: текущая стоимость выкупа.
- Для строительных сберегательных договоров: сэкономленный баланс плюс проценты, фиксированные средства, сберегательные балансы, сберегательные еврооблигации рф: до полной суммы.
- Ценные бумаги с фиксированным доходом: до 75 процентов от соответствующей стоимости цены.
- Акции: до 60 процентов от соответствующей стоимости цены.
Переход залога с удовольствием используется в качестве кредитного обеспечения при финансировании транспортных средств. Она истекает следующим образом:
Заемщик и банк подписывают договор залога
Кредит выплачивается, заемщик оплачивает его автомобиль.
Заемщик передает транспортное письмо в банк.
Таким образом, банк является владельцем автомобиля.
Заемщик может использовать автомобиль до тех пор, пока он оплачивает согласованные кредитные ставки.
Как только кредит будет погашен, заемщик получит письмо о транспортном средстве и станет законным владельцем автомобиля.