Экскурсии по Крыму — как увидеть все достопримечательности?

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С чего начинается экскурсия?

Автобусные экскурсии, которых сейчас так много в Крыму, — удивительное развлечение. Крым очень разнообразен, а на экскурсию обычно уходит один день, и этот день не похож на остальные. С утра, вместо того чтобы идти на пляж и валяться там до обеда, вы встаете ни свет ни заря, приходите в назначенное место и ждете, пока перед вами не откроются двери автобуса, а дальше – вам предстоит неповторимый день. И когда вечером вас привезут и высадят в том же месте, откуда забрали утром, вам покажется, что прошло не 10 часов, а по крайней мере неделя. Вы пойдете домой по вечерним улицам, ощущая себя старым, видавшим виды путешественником и радуясь тому, что день прошел не зря.

Автобусная экскурсия начинается с пластмассового стола где-нибудь на набережной. Этот волшебный cтол под зонтиком – как портативное бюро путешествий. Он завален фотографиями, открытками, картами, описаниями маршрутов. Особенно привлекательные названия выделены цветным фломастером. За столом сидит кассир. Он то и дело что-нибудь пишет и отмечает в папках, отрывает билеты и говорит на особом языке кассиров. «Три места на Кизил-Кобу еще есть! – кричит он в огромную черную трубку, страдая от жары. – Водопады едут только по четвергам, все продано!» При этом он еще успевает что-то объяснять сразу троим курортникам.

От кассира вы узнаете, что его агентство – самое лучшее, оно предлагает лучшие туры и лучшие автобусы с кондиционером. Мерседес! Это название действует магически, как и упоминание о кондиционере. (Не беда, что потом это оказывается «Икарус» без кондиционера. Это же не главное).

В общем, вы едете на экскурсию.

Нравы экскурсоводов

В основном экскурсоводы – это очень хорошие люди, беззаветно любящие Крым. Зимой они повышают квалификацию, ходят на курсы и осваивают новые маршруты, а летом встают ни свет ни заря, чтобы на автобусе мчаться с вами куда угодно и рассказывать, показывать, следить, чтобы никто не потерялся и не отстал, пропихивать свою группу вне очереди «на объект», спускаться с вами в пещеры, подниматься в горы и снова рассказывать.

Обычно в начале любой экскурсии экскурсоводы грозно предупреждают, что автобус никого не ждет, потому что «везде очереди, а у нас мало времени». Действительно, сейчас туристам стали предоставлять почти полную свободу. Например, вы приехали в Севастополь, но по каким-то причинам не хотите смотреть Панораму? – Пожалуйста, вот вам свободные 40 минут, гуляйте по городу, покупайте сувениры и приходите к автобусу, поедем дальше. В Судаке туристы ходят где хотят, кто-то остается в Генуэзской крепости и его забирают на обратном пути, в конце дня. Экскурсия обычно состоит из нескольких крупных достопримечательностей, и если у вас нет желания осматривать их все, можете заняться чем-нибудь другим. Главное – не заблудиться в новом месте. Без вас, конечно, не уедут (хоть и угрожают каждый раз это сделать), но вы серьезно задержите остальных 50 человек, которые едут с вами. Следите за временем! Однажды мы просто не могли накупаться в одной судакской бухте, и потом бежали изо всех сил, чтобы догнать наш автобус. В спешке мы забыли, где стоянка, и метались по берегу, а наш экскурсовод вообще чуть не поседел. Экскурсоводом быть нелегко.

Сказки и легенды Крыма

Есть два типа людей: одни любят легенды, другие их не любят. Экскурсоводы всегда относятся к первому типу. Они обожают легенды. Легендами можно заполнять паузы, когда автобус едет медленно, а рассказывать уже нечего. Почти о каждом камне из тех, что встречаются на дорогах Крыма, есть какая-нибудь легенда. Они варьируются у разных экскурсоводов. Например, проезжая мимо Сакского озера с лечебными грязями, экскурсанты обречены выслушать историю о дряхлом верблюде, который отстал от каравана и собрался умереть. Каково же было удивление бедуинов (или кто там руководил караваном), когда на обратном пути они вместо дохлого старого верблюда нашли помолодевшего, живого и полного сил! Корабль пустыни, оказывается, долго лежал в сакской грязи, и его суставы излечились!

В другом варианте выздоравливают лошадь и казак, которые пострадали в битве и их оставили на поле боя, думая, что надежды нет. В общем, все заканчивается хорошо, но нужно учесть, что это еще не худшие легенды. Пока вы в автобусе, вы в полной власти экскурсовода – любителя и знатока легенд. Он рассказывает о каком-то племени амазонок, которые якобы жили в Крыму в незапамятные времена и приносили мужчин в жертву (одобрительный смех в автобусе), о злых султанах и их дочерях, которые бросались вниз с разнообразных башен и стен, лишь бы только не выходить замуж за богатых, но очень старых визирей; о других девушках, юношах и животных, которые превращались в скалы и деревья, о драконах, которые тоже во что-то превращались.

Еще одно испытание для экскурсантов начинается тогда, когда они добираются до места назначения. Допустим, Мраморные пещеры: причудливые каменные залы, леса сталактитов, тишина и где-то иногда – звук капель, один и тот же звук, сотни и тысячи лет… Слушать их, дышать этим воздухом, всматриваться в подсвеченные каменные изваяния и думать, что люди – муравьи в этом гигантском, безмолвном мире, — вам мешает экскурсовод. Туристам не дают расслабиться: по мысли экскурсовода, их задача – немедленно угадать, на что (или на кого) похож тот или иной сталактит, сталагмит, нарост. «Вот здесь – вещает голос, — мы видим Красную Шапочку. Посмотрите, посмотрите, вот нос, вот корзинка, а вот и шапочка!» Пока вы, неимоверным усилием воли и воображения, пытаетесь сопоставить приземистый, похожий на небольшой пень сталагмит с образом Красной Шапочки, какой вы ее помните с детства, – экскурсовод и группа уже в следующем зале. Счастливцы с гораздо более развитым воображением, чем у вас, уже видят там и тигра, и Гигантский Гриб, и Русалку – но вы понимаете, что вам этого не дано, и отказываетесь от борьбы. В конце концов, решаете вы, сталактиты хороши даже тогда (именно тогда!), когда ни на что не похожи.

То же самое происходит в Судаке, на Карадаге — везде, где есть скалы, которые своими очертаниями напоминают великанов с мешками, обезьян, паруса, медведей, кошек, Максимилиана Волошина и кого угодно еще. Что-нибудь на что-нибудь обязательно бывает похоже, и это на руку экскурсоводам, которые сначала пытаются обратить ваше внимание на это поразительное сходство, а потом и рассказать легенду-другую. Послушать их, так с Ласточкиного гнезда вечно кто-нибудь прыгал: каскадеры на съемках, какие-то девушки и юноши, разочарованные в любви. Все, что в Крыму называется словом «девичий» (Девичья Башня Кыз-Куле, например) – все связано с историями о девушках, которые откуда-нибудь бросались. Говорят, правда, что это просто татарское слово «кёз» (крепость) когда-то перепутали с татарским словом «кыз» (девушка) – отсюда и рассказы о несчастных случаях.

Скажи изюм!

Фотоаппарат — какой курорт обходится без него? Вооруженный фототехникой человек и сам становится похож на живой видоискатель. В поле его зрения попадают дома, цветы, море, горы, фонтаны – в основном то, что торчит из земли. Поэтому на экскурсиях всегда можно увидеть людей, которые фотографируются, по-свойски приобняв Александра Сергеевича Пушкина (что в Гурзуфе) или сидя на коленях у обнаженного Геракла, который смотрит на море в Евпатории.

Я уже не говорю о мальчиках с гирями, каменных арках и странных бетонных зверях, типа белок, оленей и даже фиолетовых котов с гуслями, которых можно встретить по всем санаториям и пансионатам побережья. С ними фотографируются и дети, и взрослые. Это весело и приятно. Даже я – местный человек – не удержалась и сфотографировалась c гигантской разноцветной змеей из смальты. Я могу показать вам причудливую резную скамейку, похожую на банан на трех ногах, гномов, сидящих у пруда, и гномов, удящих рыбу, слона, в котором осы свили гнездо, и еще много всего интересного, что можно запечатлеть на пленке и увезти с собой.

Другое дело, когда мы едем на экскурсию «Дворцы и парки Крыма» или в путешествие по святым местам Крыма. Там, конечно, начинаются трудности, потому что, хотим мы того или нет, приходится фотографироваться в интерьере Ливадийского дворца или в Топловском монастыре как есть – в шортах, кроссовках и майке. Но паркет (подробно здесь)и мрамор как-то не вяжутся с эластаном и джинсой, а особая, тихая красота храмов – с нашим залихватским видом.

Однажды мы снимались в Бахчисарае, в Ханском дворце. Снимались долго, во всех внутренних двориках, залах и беседках. Результат разочаровал нас: на фото была изумительная резьба по дереву, мраморные фонтанчики, виноградные лозы – и мы, в банданах, с голыми ногами и красными от солнца носами. Ужас. Я лучше не буду показывать вам эти фотографии. Что же делать? Не везти же с собой в Воронцовский или Массандровский дворец светлые винтажные платья и широкополые шляпы, чтобы соответствовать атмосфере летних резиденций? Для себя я решила, что отныне буду фотографироваться там, где мой летний наряд будет смотреться хорошо и уместно. В ярком сарафане – среди цветов (в Никитском саду, например), в джинсах – на смотровой площадке Ай-Петри, в лесу или на водопаде, в купальнике – на яхте. И никаких объятий с памятниками! Нечего обниматься с Тарасом Шевченко, пользуясь тем, что он памятник и не может стряхнуть меня со своего пьедестала.

Есть или не есть?

Экскурсии обычно соединяются с дегустацией крымских блюд и вин. В путешествии, после прогулок на свежем воздухе и купания в море, очень приятно перекусить в каком-нибудь придорожном кафе. Таких кафе открывается по всему Крыму бесчисленное множество. Иногда они как будто специально расположены на тех дорогах, по которым целый день едут автобусы с экскурсантами. Автобус останавливается, все высыпают на пыльную площадку на трассе и бросаются наперегонки в кафе под раскидистой ивой. Там гостей уже ждут приветливые местные жители, с горячими чебуреками, лагманом, чаем или холодной кока-колой. В прошлом году мы по дороге в Судак пробовали настоящую татарскую самсу (пирожки с бараниной). Я наблюдала, как хитроумно ее готовят в тандыре – большой печи, которая напоминает скорее колодец, чем печь. Стены у нее глиняные, а откуда-то снизу идет жар. Человек, который печет самсу, чуть ли не с головой ныряет в эту печь. Треугольные пирожки из теста, слегка похожее на слоеное, приклеивают прямо к горячим стенкам тандыра. Они подрумяниваются, начинка внутри разогревается и начинает разбухать. Когда пирожков много, вместе они напоминают аккуратные желтые осиные гнезда. Во всяком случае, странно и непривычно, что они приклеены к стене. Внутри самса сочная и вкусная, но жирноватая, особенно если вы и дальше собираетесь ехать в автобусе, а не отдыхать около тандыра до вечера. Я слышала, что где-то в Бахчисарае, недалеко от Ханского дворца, можно найти отличные чебуреки. (Если хотите, прочтите нашу статью «Что можно попробовать в Крыму», размещенную на этом сайте).

Вообще, это, наверное, психология крымского туриста – покупать по дороге что попало и за любую цену. Так проявляется своеобразное курортное удальство, когда есть деньги, есть свободное время, вокруг – лето, все ликуют и дружно тратятся на безделушки, как дети. На экскурсиях я покупаю то, что дома никогда бы не стала покупать. Какое-то фантастически дорогое мороженое неподалеку от Мраморных пещер, разорительные (и не очень вкусные) хот-доги в Алуште, микроскопические стаканчики орехов в Судаке (там на набережной — целый отряд торговцев семечками, орехами и экзотическими засахаренными фруктами, всевозможных сортов). Ну и что, что это дорого? Зато очень весело.

Сложнее обстоят дела с винами. Их тоже предлагают пробовать и покупать, но не всегда стоит соглашаться. Особенно если их наливают неизвестно из каких пластмассовых бутылок на вершине Ай-Петри или на базарчике в Гурзуфе. Я не могу утверждать, что в Крыму совсем не умеют делать домашнее вино. Наверное, его все же делают, но часто при этом выдают за вино Массандры или Нового Света. Если вы поедете на экскурсию в Новый Свет – там вас проведут в фирменный магазин от завода, где все вино – настоящее. Такой же фирменный магазин есть и в Массандре. Вообще, покупая вина Крыма, удостоверьтесь, что пробки – настоящие корковые, этикетка яркая, незатертая, посмотрите, нет ли осадка. Обычные ординарные или марочные вина, которые продаются в магазинах по всему Крыму, не должны быть мутными и не должны иметь никакого осадка. Вино, которое стоит на полке в супермаркете, не становится лучше год от года (это же не винные подвалы). Наоборот, все эти вина имеют свой срок хранения в торговых заведениях — один год со дня розлива. Эта дата отмечена на этикетке лазерным штемпелем.

В экскурсии по Южному берегу обычно включают дегустацию вин в Массандре, но для тех, кто едет издалека, да еще и по жаре, дегустация может быть довольно утомительной. И без того экскурсии по южнобережным дворцам, ботаническим садам и другим достопримечательностям – самые напряженные. Времени мало, приходится много ездить с места на место, чтобы увидеть все, что запланировано. С другой стороны, дегустация крымских вин – это всегда интересно, т.к. вина очень разнообразны и имеют свою историю.

Деньги

Берите с собой больше денег. Сейчас развивается практика всяких «дополнительных расходов» во время экскурсий. Во-первых, вы платите отдельно за все музеи, которые посещаете, во-вторых, покупаете сувениры, в-третьих, могут быть непредвиденные траты. Однажды мы приехали в Судак, в Генуэзскую крепость, и узнали, что нам крупно повезло: в крепости как раз начинался ежегодный рыцарский турнир – большое костюмированное действо. Но за билеты нужно было выложить приличную сумму, которой у нас собой не оказалось (никто нас о турнире не предупредил)! Так что нам все-таки не очень повезло, и турнира мы не увидели. Заранее узнайте у кассира, когда покупаете билеты, сколько денег лучше взять, чтобы хватило на все развлечения.

В чем ехать?

Для человека, который в первый раз едет на автобусную экскурсию, может показаться, что ехать можно в чем угодно. Можно, но не везде. Если вы будете гулять по пещерам на каблуках, удовольствия вам это не доставит. К тому же вы замерзнете, потому что в пещерах и летом сохраняется температура около +9 градусов.

Многие экскурсии связаны с тем, что вам придется ходить пешком – подниматься на гору Чуфут-Кале, к пещерному городу (он весь зарос травами и шиповником), идти по Голицынской тропе, которая извивается над морем и при этом совсем не ровная, или по лесу до самого водопада Джур-Джур и т.д. Поэтому лучше на такие экскурсии ездить в удобной обуви. И от солнца не забудьте защититься, вы ведь будете на воздухе практически целый день, даже в самый зной!

Интересные идеи

Экскурсионный бизнес все время развивается, и каждый год турагентства предлагают что-нибудь новенькое. В Крыму уже появились центры дайвинга (например, в Балаклаве) и так называемые авторские туры. Это необычные экспериментальные экскурсии, на которые, как правило, собираются не очень большие группы. Например, можно поехать в Крымскую обсерваторию. Вас привезут туда вечером, поведут в павильоны с огромными телескопами, расскажут о работе астрономов, а когда стемнеет, и на луну дадут посмотреть (правда, в небольшой телескоп). Да и без телескопа при ясной погоде небо в горах такое звездное, что дух захватывает! Особенно радуются дети: вместо того, чтобы спать, они наблюдают звезды. Еще одна ночная экскурсия – «Рассвет в горах». Есть туры по святым местам Крыма, в монастыри, которые раньше не действовали, к источникам.

В Евпатории есть даже трамвайная экскурсия. «Трамвай желаний» — для тех, кто хочет отдохнуть с комфортом и узнать об истории города. Летом транспорт переполнен, но только не специальный экскурсионный трамвай! Он едет по городу, и на остановках курортники пытаются проникнуть в него, подсадить своих детей с надувными кругами и матрасами. Но двери не открываются, и «Трамвай желаний» величественно следует дальше, по своему экскурсионному маршруту, а пассажиры сидят за столиками, как в вагоне-ресторане. Евпатория – единственный город в Крыму, где есть трамваи.

Если вы отдыхаете на Южном берегу, там возможностей еще больше, ведь до основных достопримечательностей рукой подать. Можно отправиться в горный поход на лошадях, съездить в аквапарк, покататься на канатной дороге, поплавать с аквалангом или выбрать спортивный экстрим-тур.

Приезжайте в Крым, путешествуйте, отдыхайте, узнавайте новое об этой прекрасной земле.

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