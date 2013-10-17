Форекс — торговые стратегии, советники, индикаторы, видео обучение торговле

Торговля на дневных графиках «Форекс» считается лучшей и долгосрочной, при этом она не пользуется популярностью среди новичков. В первую очередь это связано с тем, что основная задача начинающих трейдеров заключается в максимизации своей прибыли и приобретении необходимого профессионального опыта. В то же время профессионалы предпочитают дневную торговлю на «Форексе», позволяющую применять различные долгосрочные стратегии. Однако выбор в первую очередь зависит от личностных качеств и психоэмоционального настроя трейдера. Важно определить правильный курс по форекс стратегиям.
Особенности торговли на дневных графиках «Форекс»
- Существуют различные стратегии дневной торговли на «Форексе», одинаково подходящие как для начинающих, так и для профессиональных участников рынка. «The7» является достаточно простой для начинающих и пользуется большой популярностью среди опытных трейдеров благодаря минимальному времени ее проведения. Если у опытного трейдера на данный момент ограничено время на проведение сделок, то она оптимально подойдет ему для получения определенной прибыли.
- Кто-то может прийти к выводу, что лучшая дневная система торговли на «Форекс» — Price Action. Она также может подойти и для начинающих трейдеров, и для более опытных благодаря отсутствию индикаторов и входу в начале тренда.
- Более простым вариантом является стратегия Stochastic + SMA, которая предполагает четкое соответствие действий трейдера предлагаемому алгоритму и не предусматривает специальных профессиональных навыков и дополнительных знаний.
Простые стратегии дневной работы на «Форексе» представлены в достаточном количестве. Они имеют ряд преимуществ, значимым среди которых является оптимизация рабочего времени. Долгосрочные стратегии предусматривают ежедневную трату времени до получаса. Благодаря такому графику у трейдера есть время на эффективную организацию своего досуга. Он может достаточно времени уделять своей семье, самообразованию, занятиям спортом, увлечениям, общению с близкими людьми в полном объеме. Достаточное количество свободного времени определяет качество. Трейдер в состоянии не только зарабатывать на рынке «Форекс» и получать прибыль, но и с удовольствием в соответствии со своими предпочтениями тратить деньги, тем самым достигая состояния гармонии в жизни. Это положительно сказывается на эффективности работы участника рынка и его поведении в ходе принятия решений. Обязательно примите во внимание предоставленную нами информацию. Она будет вам полезна.
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