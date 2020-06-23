Они появились и сразу же подняли шумиху! Конечно же, речь идет о новых продуктах, которые ждут всех от бренда Semilac — удаление ногтевой массы и приготовление кутикул. С нескрываемой радостью и некой гордостью я хочу представить вас сегодня и сказать несколько слов о каждом из них. А если вы хотите купить фрезы для маникюра, переходите на сайт nailmag.com.ua.

Если Вы пришли на этот пост в поисках ответа на вопрос «Как пользоваться фрезерным станком? — Ничего не могу с собой поделать. Это деятельность, которая не может быть рассказана словами и объяснена фотографиями или видеозаписями. Я сам себя учу и начал свое приключение с фрезерным станком около полутора лет назад с методом проб и ошибок, придя к своего рода практике. Так что я не чувствую себя экспертом, чтобы говорить и инструктировать на эту тему. В начале моей подопытной свинкой была Ага, ногти которой сильно ударили по устройству в первых нескольких столкновениях, поэтому вы должны поверить мне, что, несмотря на просмотр миллиона пятисот фильмов, я не смогла сразу же с ним работать.

Фрезы из ассортимента Semilac — это продукция высочайшего качества. Они сделаны для того, чтобы облегчить работу стилистов и обеспечить комфорт и безопасность. Наше предложение включает в себя твердосплавные резцы, также известные как твердосплавные резцы для удаления ногтевой массы, устойчивые к высоким температурам, а также алмазные резцы для приготовления кутикул и ногтевых валов.

Каттер 001 — мой любимый твердосплавный резчик, самый деликатный из всех трех. Он идеально подходит для того, чтобы снять гибрид и работать с ним — удовольствие. Идеально подходит для начала работы с резаком. Несмотря на то, что она не умеет, она не должна причинять вреда.

002 резак — резак, которым я пользуюсь меньше всего, несмотря на то, что он очень прочный и тянет вес за секунду. Скорее рекомендуется для опытных операторов фрезерных станков. Идеально подходит для твердых гелей, но… уж точно не в первый раз!

Фреза 003 — вторая по популярности, более профилированная, благодаря своей конической форме идеально приспосабливается к изгибам на шкурах и валах. Хорошо подходит как для гелей, так и для гибридов, армированных основанием Extend.

Фреза 004 — это незаметный шарик, который идеально подходит для отталкивания и срезания кожи ножницами. Благодаря своей форме и деликатности точно удаляет лишнюю кожу, не вызывая дискомфорта.

Фреза 005 — идеальна для работы на коже без риска порезов или более глубоких «проколов». В моем случае он также идеально подходит для утолщения по бокам ногтей и более твердых эпителий или остатков гибрида в труднодоступных местах.

Резак 006 и резак 007 — два резака, с помощью которых он работает по бокам ногтя и кутикулы у основания. Они позволяют идеально удалять любые остатки гибрида в труднодоступных местах с помощью других режущих инструментов. Они идеально выравнивают поверхность пластины непосредственно у основания, удаляя с нее эпителии. Важно — мы работаем с ними не вертикально, а горизонтально!