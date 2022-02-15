Как правильно выбрать фрукты в таиланде

Фрукты и овощи Таиланда весьма разные. Ниже мы собрали для вас то, что обязательно нужно попробовать пребывая в стране улыбок.

Фрукты в Таиланде

1. Мангустин

Мангустин (мангостин) (тайское наименование — mangkhud) — не очень большой плод, схожий на яблоко с коричневой или лиловой кожурой. Сладкий. По вкусу напоминает грейпфрут.

2. Личи

Личи (тайское наименование — linchi) — плоды величиной с маленькую сливу, с чешуйчатой розовой кожурой. В середине белесая мякоть, которую кушают, и несъедобная косточка. По вкусу напоминает виноград.

3. Саподилла

Саподилла (тайское наименование — la moot) — плод жёлто-коричневого цвета, схожий на киви. Хрустящая мякоть со сливочно-карамельным вкусом и несколько твёрдых косточек. По вкусу напоминает хурму.

4. Маракуйа

Маракуйя — плод пурпурно-фиолетового или цвета золота, размером с не очень большой грейпфрут. Под кожурой находятся косточки в сочной сладенькой оболочке. Очень вкусно получается коктейль: содовая, маракуйя и сахарный сироп. ))

5. Лонган

Лонган (тайское наименование — lamyai) — маленькие фрукты светло-коричневого цвета, напоминающие по виду орехи грецкие. В середине прозрачная белесая мякоть и жёсткая косточка.

6. Джекфрут

Джекфрут (индийское хлебное дерево, предверие) — это большой плод с толстой шипастой жёлто-зеленой кожей. С виду схож на дуриан, однако его «шипы» очень мелкие. Мякоть жёлтая, сладкая, с оригинальным запахом и вкусом груши сорта «дюшес». Участки отделяются друг от друга и реализовываются в пакетиках. Созревшую мякоть кушают свежей, не дозревшую приготавливают. Джекфрут перемешивают с другими фруктами, добавляют в мороженое, в молоко кокоса. Семена съедобны в отварном виде.