Как быстро натереть сыр на терке и без нее: простые советы

Сыр не превратится в сплошные комочки, а вам не придется долго мыть терку — простые способы измельчения твердого сыра.

Тертый сыр — популярный компонент многих блюд, поскольку придает им нежный сливочный вкус и имеет прекрасные пищевые свойства. Однако каждый раз, когда мы хотим использовать не магазинный натертый сыр, а свежий, да еще быстро и беспроблемно, сразу наталкиваемся на различные нюансы. То сыр слишком мягкий, то он липкий, то кусочки сыра застревают в отверстиях терки. Опытные кулинары дали несколько советов.

Чтобы не возиться долго

Простой способ, как облегчить себе эту задачу и сделать измельчение сыра более эффективным. Для этого достаточно перед началом намазать кусочком сливочного масла поверхность терки. Это позволит сыру натираться значительно быстрее и легче.

Сливочное масло создает тонкую пленку на поверхности терки, которая предотвращает застревание кусочков сыра в отверстиях. Благодаря этому сыр гладко скользит по терке, не прилипает к ней и не вызывает проблем при его натирании. Таким образом, процесс измельчения становится значительно эффективнее и быстрее.

Не менее важным преимуществом использования сливочного масла при терке сыра является ее отмывание. После завершения процесса трения отмыть терку от сыра становится намного проще. Благодаря тонкой пленке масла сырные остатки не проникают глубоко в отверстия терки и легко смываются под струей воды или с помощью мыльной губки.

Чтобы быстро натереть сыр

Скорость и легкость этого процесса зависит от нескольких вещей — от остроты вашей кухонной терки и твердости сыра. Иногда подсохший кусочек становится настолько твердым, что сделать из него стружку кажется невозможным. Но есть очень простой лайфхак — смажьте терку подсолнечным маслом. Это позволит сыру быстро и легко скользить по терке и процесс станет намного легче. Если масла под руками нет, то возьмите любой кулинарный жир или смочите терку теплой кипяченой водой.

Еще один полезный лайфхак, который пригодится для натирания мягких сортов или плавленого сыра. Поместите продукт в морозильную камеру на 10-15 минут, а затем — натирайте.

Как натереть сыр без терки

Получить сырную стружку можно и другими способами:

блендер — нарежьте кусочками сыр, измельчите его в блендере. Для большинства блюд такой размер стружек будет в самый раз;

мясорубка — немного дольше и хлопотнее, но если под руками больше ничего нет, используйте мясорубку;

обычный нож — он должен быть острым, чтобы вы могли нарезать очень тонкие полоски сыра. А потом эти полоски можно покрошить ножом или руками, если сыр достаточно сухой.