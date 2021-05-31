Фторирование молочных зубов: особенности процедуры и её преимущества

Даже молочные зубы нужно беречь – мы убеждены в этом. У детей до 7 лет риск кариеса повышается из-за хрупкости эмали, что может быть причиной записи на приём к стоматологу. Одной из самых эффективных процедур считается фторирование зубов. Узнать подробнее о ней вы сможете далее в статье.

Специфика фторирования

У этого типа терапии есть и другое название – реминерализация. Это значит, что, используя фтор для обработки эмали, происходит процесс восстановления баланса минералов в глубоких слоях молочных зубов. Это способствует усилению их крепости и предотвращает разрушение. Ознакомиться с ценами фторирования в детской стоматологии в Донецке можно здесь https://dent.clinic/nashi-uslugi/detskiy-priem/

Существует 2 типа такой терапии:

● Простое фторирование. С зубов предварительно удаляют налёт и прочие отложения. Далее наносят специальный гель или же лак с эффектом укрепления эмали. Обработка этим составом занимает около 15 минут. Чаще этот тип реминерализации применяют для профилактики, а не лечения, поэтому его проводят от 10 до 15 раз.

● Глубокое фторирование. Перед тем, как нанести состав, дантист очищает зубы от налёта и камня, чистит зазоры и просушивает их поверхность. Далее зуб заполняют эмалью, запечатывающей микротрещины. В её состав входит большое количество ионов фтора, за счет чего зубная эмаль становится плотной, а риск появления кариоза значительно снижается.

Обычно проводить процедуру реминерализации рекомендовано после 1,5-2 лет. Она безболезненна и совершенно безопасна. Более того, улыбка ребёнка сияет, поскольку эмаль приобретает белый оттенок.

Преимущества процедуры фторирования

Любому родителю хотелось бы для ребёнка крепкого здоровья, поэтому следует знать о плюсах терапии фтором и противопоказаниями к её проведению, чтобы избежать негативных последствий.

Так, достоинства терапии заключаются в:

● Отсутствии болевых ощущений;

● Отбеливании эмали;

● Снижении чувствительности к холодному, горячему и сладкому;

● Усилении защиты от кариеса;

● Упрочнение эмали и её устойчивости к механическому воздействию.

Однако есть проблемы, при наличии которых проводить реминерализацию молочных зубов противопоказано. Это такие ситуации когда:

● Обнаружен флюоз;

● Зубы малыша сильно поражены кариозом;

● Дёсна воспалены;

● Вода, которую пьёт ребёнок, содержит высокий уровень фтора;

● Есть аллергия на какое-то из веществ, применяемых для лечения.

Поэтому мы рекомендуем обратиться к детскому дантисту за консультацией, прежде чем записать ребёнка на процедуру фторирования зубов.