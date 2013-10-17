Футбольная форма и атрибутика

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В наше время популярность активного образа жизни и регулярные занятия спортом имеют огромное значение для гармоничного формирования личности современного человека. Причем здесь могут рассматриваться абсолютно любые виды спорта.

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