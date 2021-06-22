Где вызвать на дом хорошего сантехника

В компании «Услуга Мастера» постоянный штат сотрудников с большим опытом работы. Которые готовы выполнить сантехнические работы любой сложности. Вам нужен монтаж и подключение, замена или ремонт сантехники? Мы знаем как это сделать! Наша компания гарантирует качество всех выполненных работ. У нас вы можете заказать услуги сантехника на дом по выгодной цене. Наша команда быстро и оперативно отреагирует на ваш вызов. Вызвать сантехника у нас вы можете в любой день, так как мы работаем без выходных.

Устранение засоров и прочистка канализации любой сложности

Неприятный запах и затруднённый сток воды — последствия засорения канализационных труб. С этой проблемой не всегда можно справиться самостоятельно. Специалисты компании «Услуга Мастера» знают как вам помочь. Мы одинаково легко справимся с засорением канализации в квартире и на даче, в подвале и во дворе. С помощью специального оборудования мы найдём причину засорения и устраним её. Наше оборудование позволяет определить наиболее эффективный метод устранение засоров.

Установка унитаза быстро и недорого

Вам нужно установка унитаза под ключ в новостройке. Провести плановую или срочную замену сломавшегося унитаза? Мы готовы помочь вам. Наши специалисты аккуратно выполнят замену и установку унитаза.

Оперативный ремонт бачка унитаза

Из бачка унитаза вытекает вода

Плохо работает или вовсе не работает кнопка слива воды

Между унитазом и бачком протекает вода

Обнаружены механические повреждения на бачке

Если вы обнаружили одну из этих причин вам следует вызвать сантехника, для ремонта бачка унитаза. Решить проблемы самостоятельно у вас навряд ли получится. Так как перед началом ремонта нужно перекрыть подачу воды и слить воду в бачке. Только после этого разобрать его и выявить причину поломки.

Правильная установка душевой кабинки

Установка душевой кабинки требует специальных умений, навыков и инструментов. Наши специалисты знают как правильно это сделать. Мы гарантируем качество выполненной работы.

Быстрая замена смесителя

Если вам необходимо заменить смеситель душевой кабинки, раковины или мойки наши специалисты готовы сделать это за вас.

Установка ванны

Если необходима установка ванны, наши специалисты с радостью помогут вам.

Прикрепим ножки и отрегулировать высоту в ванной

Соберем сливную арматуру

Смонтируем настенные крепежи

Закрепим ванную и подключим канализации.

Все виды сантехнических услуг от компании «Услуга Мастера»

Вам необходимо провести разводку труб в новостройке или установить радиатор отопления? Мы с радостью поможем. Нужно заменить трубы водоснабжения? Возможно нужно установить мойку, подключить стиральную машину, заменить полотенцесушитель или просто устранить протечку — наши специалисты приедут на ваш вызов совершенно бесплатно. Быстро и качественно выполним необходимую работу. А цены на все сантехнические работы, любой сложности, вас приятно удивят. Мы ценим каждого клиента. Выполняем обязанности профессионально. Наши мастера вежливые и опрятные. А для постоянных клиентов предоставляем скидки на сайте www.usluga-mastera.ru