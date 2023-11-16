Рецепт: Варенье из киви — Рецепт для тех, кто не любит очень кислые киви

Ингредиенты:
киви — 1 кг;
сахар — 400г
Способ приготовления: Я очень люблю сладкие и сладко-кислые киви, но не всегда умею их правильно выбрать в магазине. Частенько у меня бывает, что я покупаю очень кислые фрукты, которые не могу есть, а выбросить их конечно же жалко.
В такой ситуации меня выручает простое варенье из киви.
В ингредиентах я указала количество на 1 кг фруктов, но я всегда готовлю его порционно, потому что так много киви не покупаю. Для тех, кто также хочет приготовить маленькую порцию, ориентируйтесь на следующие пропорции: 1 киви — 1 столовая ложка сахара.
Итак, киви очищаем от кожуры, нарезаем на небольшие кусочки и отправляем в кастрюльку.
Засыпаем сахаром и ставим на самый медленный огонь. Когда сахар растопиться, огонь можно будет увеличить.
После того, как варенье закипит, варим около 5-7 минут.
Готово. Я люблю такое варенье есть еще горячим вместе с панкейками
Приятного аппетита!
Время приготовления: 15 мин.