Рецепт: Варенье из киви — Рецепт для тех, кто не любит очень кислые киви

Ингредиенты:

киви — 1 кг;

сахар — 400г

Способ приготовления: Я очень люблю сладкие и сладко-кислые киви, но не всегда умею их правильно выбрать в магазине. Частенько у меня бывает, что я покупаю очень кислые фрукты, которые не могу есть, а выбросить их конечно же жалко.

В такой ситуации меня выручает простое варенье из киви.

В ингредиентах я указала количество на 1 кг фруктов, но я всегда готовлю его порционно, потому что так много киви не покупаю. Для тех, кто также хочет приготовить маленькую порцию, ориентируйтесь на следующие пропорции: 1 киви — 1 столовая ложка сахара.

Итак, киви очищаем от кожуры, нарезаем на небольшие кусочки и отправляем в кастрюльку.

Засыпаем сахаром и ставим на самый медленный огонь. Когда сахар растопиться, огонь можно будет увеличить.

После того, как варенье закипит, варим около 5-7 минут.

Готово. Я люблю такое варенье есть еще горячим вместе с панкейками

Приятного аппетита!

Время приготовления: 15 мин.