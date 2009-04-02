Немцы в Крыму в XVIII-XIX веках

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О мотивах той акции по переселению из Крыма всех христиан, «избавляя от угрожаемого ига и бедствия принятием в вечное подданство Всероссийской империи», до сих пор спорят историки… Якобы это была идея самого генерал-губернатора новороссийского края князя Г. А. Потемкина, и, якобы, она предполагала таким методом ослабить экономику полуострова, не принадлежавшего на ту пору пока еще России, но уже и не турецкого (Турция явно сдавала позиции в регионе).

Крым с 1774г. по Кучук-Кайнарджийскому мирному договору принадлежал татарам, но настолько ослабленным своей внутриполитической борьбой, доходящей порой до гражданской войны, что, в конце концов, вынужденным прибегнуть к поддержке русского оружия.

С одной стороны Россия их поддерживает, а с другой стороны в короткие сроки (с мая по сентябрь 1778г.) переселяет в Приазовье и Новороссию 31тыс. христиан, что вызвало буквально ярость крымского хана Шагин Гирея и местной татарской знати (ведь, действительно, сами татары занимались лишь разведением коров и овец). Тогда-то со всеми христианами были переселены (операцией командовал лично А.В. Суворов) также и они — потомки древних германцев-готов-феодоритов, живших в Крыму еще с III тысячелетии (см.статью «Готы в Крыму»).

Однако всего через четыре года, когда, наконец, Императрицей Екатериной II был подписан манифест «О принятии полуострова Крыма, острова Тамань и всей Кубанской стороны под российскую державу» (в 1783 году), практически безлюдная Таврическая область (а с 1802г. – Таврическая губерния) снова начал интенсивно заселяться. Наряду с русскими и украинскими переселенцами, для «всякой полезной государству хозяйственной деятельности и торговли» приглашались иностранцы. Первыми откликнулись немцы из Германии (потомки германцев снова возвращались в Крым). Хорошие работники, рачительные хозяева, дисциплинированные и законопослушные, они всем устраивали российское правительство. А после восшествия на престол Александра I, большого любителя всего немецкого, и вовсе переселение немцев в Крым приобрело массовый характер. С 1804 по 1810гг. на полуострове, как грибы выросли немецкие колонии-поселения: Нейзац, Фриденталь, Розенталь и Кроненталь в Симферопольском уезде; Цюрихталь, Гейльбрун, Судак и Герценберг – в Феодосийском.

Прежде всего этому способствовало то, что немцы (в отличие от других переселенцев) были отмечены особым к ним отношением правительства. Посудите сами: чего им было бы не ехать на таких-то условиях? Немцам были определены льготы в податях и повинностях сроком на 10 лет. Каждая немецкая семья, кроме множества единовременных пособий (деньгами, скотом, зерном, земледельческими орудиями), получала в собственность 60-65 десятин земли. Кроме того, немецкие семьи освобождались от натуральной рекрутской повинности, а это значило, что их работников-сыновей не собирались призывать в армию. Немецким колонистам было даже гарантировано право на самоуправление. И лишь с 1910г. прекратилась выдача всех пособий, а земли с этих пор немцы должны были покупать. Во всех крупных анклавах немецких поселений было не только свое управление, но и особая внутренняя юрисдикция с делопроизводством на немецком языке, а также свои немецкие школы и своя церковь с иерархией священнослужителей. Не мудрено, что при таких условиях да при немецком трудолюбии и бережливости уже к середине XIXв. среди немцев явственно проступила значительная прослойка богатых землевладельцев. Численность немецкого населения в Крыму (и на Украине) постоянно увеличивалась. По данным первой всероссийской переписи 1897г., в Крыму проживало 31950 немцев (7% от всего населения) и им принадлежало более 700тыс. десятин земли (!). Немцы стали играть на полуострове одну из ведущих ролей и в экономике, и в социально-политической, и в общественной жизни.

В общем, немцы прижились вполне, одно поколение сменяло другое, но и потомки первых колонистов ревностно сохраняли и собирались сохранять дальше свой быт и свои национальные особенности. По наблюдениям путешественников той поры, селения немцев один в один напоминали деревни, расположенные по берегам Рейна, и очень сильно отличались от других крымских деревень и зажиточностью, и благоустроенностью, и аккуратностью. В домах – чистота, опрятность, а также разнообразие мебели и даже нередко наличие музыкальных инструментов. По вероисповеданию немцы Крыма были частью католиками, но в большинстве — протестантами. Причем из всех протестантских конфессий особым отношением государства была выделена евангелическо-лютеранская, да так, что даже на время была поставлена фактически в один ряд с православной церковью, сделавшись в 1832г. по специальному указу также официальной.

Немаловажно, что среди немецких колонистов всеми современниками признавался весьма высокий уровень образования. Они и сами очень уважительно относились к грамоте, и стремились, непременно выучить своих детей. Начальные немецкие школы были «семилетки» (причем в них учились не только мальчики, но и девочки); кроме того, были специальные школы для глухонемых детей, а также для сирот. Те, кто хотел и имел возможность продолжить образование, шли после начальной школы в школу высшего порядка и обучались в ней уже с 12 до 20 лет. Таких немецких училищ было в Крыму пять, и все они были на редкость хорошо обеспечены материально (имели даже интернаты для проживания детей во время их учебы). А также отличались хорошо подготовленным преподавательским составом, получившим высшее образование как в России, так и в Европе. К слову сказать, тогда учителя вообще, а особенно у немцев, были весьма уважаемыми людьми, и работа их оценивалась соответственно высоко: в 1тыс. руб. и более (это кроме обеспечения бесплатным жильем, топливом, а также земельными наделами и бесплатным выпасом домашнего скота). В немецких школах обоих ступеней учебники в большинстве своем были на немецком языке, а преподаватели всячески стремились сохранить национальный язык и культуру своего народа. Хотя при этом обязательно изучались и русский язык, и российские история с литературой. При всем том, что немецкие колонисты в Крыму жили довольно обособленно, но вели они себя зачастую как настоящие и достойные сограждане. Так, во время Крымской войны 1853/55гг. многие из них поставляли в русскую армию бесплатно (или за минимальную плату) фураж, продовольствие, подводы и лошадей, а еще — принимали в свои семьи на полное попечение раненых. Было много немцев и в самой армии, защищавшей тогда Севастополь (из них 15 офицеров и генералов немецкого происхождения были награжденными за «Оборону Севастополя» георгиевскими крестами).

Но вот кончился XIX век – поистине «золотой» для немецких переселенцев. С началом первой мировой войны в печати развернулась активная пропагандистская кампания не только против Германии, но и против немцев, проживающих в России. Дальше – больше. После того, как Германия и Австрия в 1914г. объявили всеобщую мобилизацию, все немцы мужского пола от 18 до 45 лет, проживавшие в Таврической губернии, но не являвшимися ее подданными, были объявлены военнопленными, арестованы и высланы вон. Однако и к российским подданным немецкого происхождения стали относиться с подозрением. За многими установили надзор со стороны полицейских, жандармских и военных органов. Неблагонадежных же с точки зрения местных властей немедленно высылали. Вслед за этим мерами началась экспроприация земель, документально узаконенная российским правительством в начале 1915г. (по этим же земельным законам предполагалось к 1917г. полностью ликвидировать вообще все немецкие, австрийские и венгерские колонии на территории России). В свете этих решений в Крыму было создано специальное губернское правление по экспроприации немецких землевладений, которое экстренно провело изъятие почти 80% земель (!), принадлежавших, прежде всего крупным землевладельцам. И, тем не менее, когда в Крыму был организован другой губернский комитет — по оказанию помощи больным и раненым воинам, в его распоряжение стали поступать значительные средства именно от немецких колонистов (пожертвования немцев не ограничивались деньгами, они собирали вещи, продукты, медикаменты и также передавали их в комитет). Более того, из призванных из Таврической губернии в армию 2500 немцев (как, впрочем, и из остальных областей), до 1917г. не было зафиксировано ни одного факта измены или предательства с их стороны. Наоборот – многие из них были награждены орденами.

Но, как известно, именно с этого года все в России стало круто меняться. Эти изменения докатились и до Крыма. Февральская революция и взявшее в свои руки власть Временное правительство приостанавливает исполнение принятых законов о собственности на землю иностранных выходцев и как будто бы все возвращается на круги своя. Но это лишь как будто бы…

Автор: Самарина (исп. материалы публикаций А.Герцена – зав.кафедрой истории ТНУ и Э.Терез – профессора этой же кафедры).

Продолжение статьи о крымских немцах – Судьба крымских немцев