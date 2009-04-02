Немцы в Крыму в XVIII-XIX веках

О мотивах той акции по переселению из Крыма всех христиан, «избавляя от угрожаемого ига и бедствия принятием в вечное подданство Всероссийской империи», до сих пор спорят историки… Якобы это была идея самого генерал-губернатора новороссийского края князя Г. А. Потемкина, и, якобы, она предполагала таким методом ослабить экономику полуострова, не принадлежавшего на ту пору пока еще России, но уже и не турецкого (Турция явно сдавала позиции в регионе).
Крым с 1774г. по Кучук-Кайнарджийскому мирному договору принадлежал татарам, но настолько ослабленным своей внутриполитической борьбой, доходящей порой до гражданской войны, что, в конце концов, вынужденным прибегнуть к поддержке русского оружия.
С одной стороны Россия их поддерживает, а с другой стороны в короткие сроки (с мая по сентябрь 1778г.) переселяет в Приазовье и Новороссию 31тыс. христиан, что вызвало буквально ярость крымского хана Шагин Гирея и местной татарской знати (ведь, действительно, сами татары занимались лишь разведением коров и овец). Тогда-то со всеми христианами были переселены (операцией командовал лично А.В. Суворов) также и они — потомки древних германцев-готов-феодоритов, живших в Крыму еще с III тысячелетии (см.статью «Готы в Крыму»).
Однако всего через четыре года, когда, наконец, Императрицей Екатериной II был подписан манифест «О принятии полуострова Крыма, острова Тамань и всей Кубанской стороны под российскую державу» (в 1783 году), практически безлюдная Таврическая область (а с 1802г. – Таврическая губерния) снова начал интенсивно заселяться. Наряду с русскими и украинскими переселенцами, для «всякой полезной государству хозяйственной деятельности и торговли» приглашались иностранцы. Первыми откликнулись немцы из Германии (потомки германцев снова возвращались в Крым). Хорошие работники, рачительные хозяева, дисциплинированные и законопослушные, они всем устраивали российское правительство. А после восшествия на престол Александра I, большого любителя всего немецкого, и вовсе переселение немцев в Крым приобрело массовый характер. С 1804 по 1810гг. на полуострове, как грибы выросли немецкие колонии-поселения: Нейзац, Фриденталь, Розенталь и Кроненталь в Симферопольском уезде; Цюрихталь, Гейльбрун, Судак и Герценберг – в Феодосийском.
Прежде всего этому способствовало то, что немцы (в отличие от других переселенцев) были отмечены особым к ним отношением правительства. Посудите сами: чего им было бы не ехать на таких-то условиях? Немцам были определены льготы в податях и повинностях сроком на 10 лет. Каждая немецкая семья, кроме множества единовременных пособий (деньгами, скотом, зерном, земледельческими орудиями), получала в собственность 60-65 десятин земли. Кроме того, немецкие семьи освобождались от натуральной рекрутской повинности, а это значило, что их работников-сыновей не собирались призывать в армию. Немецким колонистам было даже гарантировано право на самоуправление. И лишь с 1910г. прекратилась выдача всех пособий, а земли с этих пор немцы должны были покупать. Во всех крупных анклавах немецких поселений было не только свое управление, но и особая внутренняя юрисдикция с делопроизводством на немецком языке, а также свои немецкие школы и своя церковь с иерархией священнослужителей. Не мудрено, что при таких условиях да при немецком трудолюбии и бережливости уже к середине XIXв. среди немцев явственно проступила значительная прослойка богатых землевладельцев. Численность немецкого населения в Крыму (и на Украине) постоянно увеличивалась. По данным первой всероссийской переписи 1897г., в Крыму проживало 31950 немцев (7% от всего населения) и им принадлежало более 700тыс. десятин земли (!). Немцы стали играть на полуострове одну из ведущих ролей и в экономике, и в социально-политической, и в общественной жизни.
В общем, немцы прижились вполне, одно поколение сменяло другое, но и потомки первых колонистов ревностно сохраняли и собирались сохранять дальше свой быт и свои национальные особенности. По наблюдениям путешественников той поры, селения немцев один в один напоминали деревни, расположенные по берегам Рейна, и очень сильно отличались от других крымских деревень и зажиточностью, и благоустроенностью, и аккуратностью. В домах – чистота, опрятность, а также разнообразие мебели и даже нередко наличие музыкальных инструментов. По вероисповеданию немцы Крыма были частью католиками, но в большинстве — протестантами. Причем из всех протестантских конфессий особым отношением государства была выделена евангелическо-лютеранская, да так, что даже на время была поставлена фактически в один ряд с православной церковью, сделавшись в 1832г. по специальному указу также официальной.
Немаловажно, что среди немецких колонистов всеми современниками признавался весьма высокий уровень образования. Они и сами очень уважительно относились к грамоте, и стремились, непременно выучить своих детей. Начальные немецкие школы были «семилетки» (причем в них учились не только мальчики, но и девочки); кроме того, были специальные школы для глухонемых детей, а также для сирот. Те, кто хотел и имел возможность продолжить образование, шли после начальной школы в школу высшего порядка и обучались в ней уже с 12 до 20 лет. Таких немецких училищ было в Крыму пять, и все они были на редкость хорошо обеспечены материально (имели даже интернаты для проживания детей во время их учебы). А также отличались хорошо подготовленным преподавательским составом, получившим высшее образование как в России, так и в Европе. К слову сказать, тогда учителя вообще, а особенно у немцев, были весьма уважаемыми людьми, и работа их оценивалась соответственно высоко: в 1тыс. руб. и более (это кроме обеспечения бесплатным жильем, топливом, а также земельными наделами и бесплатным выпасом домашнего скота). В немецких школах обоих ступеней учебники в большинстве своем были на немецком языке, а преподаватели всячески стремились сохранить национальный язык и культуру своего народа. Хотя при этом обязательно изучались и русский язык, и российские история с литературой. При всем том, что немецкие колонисты в Крыму жили довольно обособленно, но вели они себя зачастую как настоящие и достойные сограждане. Так, во время Крымской войны 1853/55гг. многие из них поставляли в русскую армию бесплатно (или за минимальную плату) фураж, продовольствие, подводы и лошадей, а еще — принимали в свои семьи на полное попечение раненых. Было много немцев и в самой армии, защищавшей тогда Севастополь (из них 15 офицеров и генералов немецкого происхождения были награжденными за «Оборону Севастополя» георгиевскими крестами).
Но вот кончился XIX век – поистине «золотой» для немецких переселенцев. С началом первой мировой войны в печати развернулась активная пропагандистская кампания не только против Германии, но и против немцев, проживающих в России. Дальше – больше. После того, как Германия и Австрия в 1914г. объявили всеобщую мобилизацию, все немцы мужского пола от 18 до 45 лет, проживавшие в Таврической губернии, но не являвшимися ее подданными, были объявлены военнопленными, арестованы и высланы вон. Однако и к российским подданным немецкого происхождения стали относиться с подозрением. За многими установили надзор со стороны полицейских, жандармских и военных органов. Неблагонадежных же с точки зрения местных властей немедленно высылали. Вслед за этим мерами началась экспроприация земель, документально узаконенная российским правительством в начале 1915г. (по этим же земельным законам предполагалось к 1917г. полностью ликвидировать вообще все немецкие, австрийские и венгерские колонии на территории России). В свете этих решений в Крыму было создано специальное губернское правление по экспроприации немецких землевладений, которое экстренно провело изъятие почти 80% земель (!), принадлежавших, прежде всего крупным землевладельцам. И, тем не менее, когда в Крыму был организован другой губернский комитет — по оказанию помощи больным и раненым воинам, в его распоряжение стали поступать значительные средства именно от немецких колонистов (пожертвования немцев не ограничивались деньгами, они собирали вещи, продукты, медикаменты и также передавали их в комитет). Более того, из призванных из Таврической губернии в армию 2500 немцев (как, впрочем, и из остальных областей), до 1917г. не было зафиксировано ни одного факта измены или предательства с их стороны. Наоборот – многие из них были награждены орденами.
Но, как известно, именно с этого года все в России стало круто меняться. Эти изменения докатились и до Крыма. Февральская революция и взявшее в свои руки власть Временное правительство приостанавливает исполнение принятых законов о собственности на землю иностранных выходцев и как будто бы все возвращается на круги своя. Но это лишь как будто бы…
Автор: Самарина (исп. материалы публикаций А.Герцена – зав.кафедрой истории ТНУ и Э.Терез – профессора этой же кафедры).
Продолжение статьи о крымских немцах – Судьба крымских немцев
Мои предки были немецкими переселенцами, жили в Крыму с найзайц, а бабушка жила в Судаке с мамой и дедом. Когда началась война их эвакуировали в Казахстан. После войны они так и не вернулись в родной дом. Немцев не любили, а в их дома нахально вселили семьи военных. По бабушкиным рассказам у них был очень хороший дом. Моя бабушка всегда мечтала вернуться не свою родину, но много было преград, а родные во время войны потерялись. Может быть они уже живут за границей, вот такая грустная история.
Я насколько знаю в Крыму была деревня Кроненталь/ Там сейчас есть немецкий центр
http://jake.hiblogger.net/43358.html
http://legenda.biz/avtorskie-ekskursii/avtorskie-ekskursii/kronental-pivnoy-tur.html
Владелец этого места Эдуард Минайкин столько всего я там узнала.. советую съездить всем кто не был там !
Мои предки были в Числе основателей немецкой колонии Кроненталь. Мой прадед Нейгум Себастьян и его жена Фридерика Буб имели 4 сыновей: Андрей, Йозеф, Петер и Николай. Еще у них было 2 дочери: Магдалена и Розалия. Я принадлежу к ветви Андрея Себастьяновича, он мой прадед. У него был один сын Николай и дочери: Анна, Клара, Мария, Магдалена, Екатерина, Мина, Клементина. Старшая из них Анна и была моей Бабушкой. Она вышла замуж за Кризбах Генриха Ивановича, о котором мы вообще ничего не знаем. Знаем только, что он был сирота, родился в Кронентале, у него была сестра Мария, по мужу Шнайдер. Их родители были Кризбах Иван Иванович и Екатерина Валлевай. Они умерли очень рано. Семья была выселена из Крыма в 1941 году сначала на Кавказ, а затем в Кустанайскую область. Моя бабушка осталась с маленькими детками одна, после гибели мужа в трудармии в 1942 году. У них было 6 детей: Леокадия (моя мама), Мария, Лео, Николай, Катерина (умерла в 1941 году) и Андрей (Умер на Кавказе в 1941 году). Бабушка прожила до 97 лет, умерла в Германии. Очень хочется докопаться до корней деда Кризбах Генриха Ивановича, но его следов не удается найти…
Моя бабушка тоже родом из Крыма. Девичья фамилия ее Гоосен. По вероисповеданию -меннонитка. Вышла замуж за Якова Классен. Брак был зарегистрирован в Карасанской меннонитской церкви. В обеих семьях было много детей, но после их выселения в 1929-30 году (как раскулаченны, а еще не по национальному признаку) все связи потерялись.Возможно кто-то что-то знает об этих фамилиях, буду признательна.
Есть информация о Якове Классене, о котором возможно Вера писала. Напишите.
Интересно, откуда фотография дома с водяной мельницей. Есть ли координаты автора статьи?
Здравствуйте! Я по профилю своей работы часто встречаю в Крыму старые немецкие памятники 1800-х годов, в ужасном состоянии, на некоторых еще есть фамилии. Кто занимается восстановлением древних памятников?
Моя бабушка Цейслер Генриетта-Виктория тоже родилась в Симферополе в 1922 году. Ее отец — Цейслер Мартын Георгиевич, мать — Клементина Шнейдер, дочь Клары и Фердинанда Шнейдеров. Кто-то из родственников живет в Москве, кто в Хорватии, кто в США и Канаде, мы — в Сибири… Хотелось бы побывать на родине предков, может когда случится…
МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ ИМУЩЕСТВО ПРИНАДЛЕЖАВШЕЕ МОИМ РОДИТЕЛЯМ ДО ВОЙНЫ, КОТОРЫХ ПЕРЕСЕЛИЛИ ИЗ КРЫМА В КАЗАХСТАН? за ответ заранее спасибо)
Сомневаюсь. Но попробуйте обратиться в соответствующие инстанции. Может быть… во всяком случае желаю удачи.
тоже хочу побольше узнать историю моих предков. мой дед Вольдемар Гопп в 1941г трудмобилизован из Евпаторского р-на, потом проживал в Перми, Казахстане, на верхней Волге. кто то из его родственников смог вернуться в Крым. нужно лучше узнать историю, побывать на земле предков, найти деревню Кородотнян Евпаторского района
А мой прадед ,Эдуард Альбертович Штебер,тоже жил в Крыму,был выселен в Поволжье,потом с семьей жил в Орджоникидзе.Был профессором химии,сделал научные открытия в геологии и грязелечении.Нашла информацию в интернете,что трагически погиб при ограблении.От его дочери,моей бабушки по отцу,знаю ,что родители прадеда были австрийскими немцами,но как это проверить и где найти информацию в подтверждение,не знаю.Может кто подскажет сайт или литературу.Заранее благодарю.
Последняя носительница фамилии Штебер Ирина.
буду признательна за информацию о моем прадеде Людвиге Гейн или его семье
Мой дед-Гейн Леонгард Людвигович. Его отец-Гейн Людвиг Лоренцевич. Они проживали в Ялте затем в Москве. У Людвига был брат -Федор и сестра-Вильгельмина.
Наталия, если Вы прочитали мои коментария, напишите на почту elena-alena@mac.com.
Мои бабушка Шнайдер Клавдия Ивановна и дедушка Нейгум Николай были из села Кроненталь. Когда родилась моя мама в 1934 году, село называлось Булганак (так написано в мамином свидетельстве о рождении). В 41 году стариков, женщин и детей депортировали в Северный Казахстан, а мужчин забрали в труд-армию. Бабушка похоронила или по дороге или уже в Казахстане двоих детей 7 летнюю Аню, и 7 месячного Петю. Моя мама очень тяжело болела, выжила чудом. Бабушка Клава прожила трудную и долгую жизнь. Она очень много работала (я не помню ее в праздности). Дедушка Коля умер рано, я его почти не помню. Про свою прошлую жизнь говорить Клавдия Ивановна не любила. Знаю, что училась она в гимназии, помнила некоторые французские фразы. Но то, как с ними обошлись власти, наверно оставило страх или ощущение бесправности на всю жизнь, поэтому лишнего она не говорила. Бабушка было очень набожная,и только глубокая вера помогла ей выжить.Еще она очень хотела побывать на родине и поклониться могилам. А я всегда хотела знать, что случилось с моим прадедом Иваном Станиславовичем (если не ошиблась с отчеством) Шнайдером. Из бабушкиных скупых слов поняла, что его арестовали или его брата арестовали а он просто пропал, еще она говорила, что кто-то из родственников прадеда, кажется брат был священнослужителем. Постараюсь побывать весной в Кронентале и выполнить бабушкино желание поклониться могилам предков.