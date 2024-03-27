По традиционному грузинскому рецепту: как приготовить суп харчо

В разных регионах Грузии готовят суп харчо по-разному. Но по этому рецепту вам не понадобится никаких экзотических ингредиентов.

Это классический грузинский рецепт супа харчо из привычных для нашего стола ингредиентов. Можно использовать говядину, если хотите что бы ваш суп харчо был нежирный, или баранину — харчо будет более питательным и калорийным. Рецептом поделились на сайте Fayni Recepty.

Помидоры в рецепте супа харчо добавляют необходимую кислинку вместо алычи. Или можно использовать чернослив или гранатовый сок. И не жалейте специй и зелени.

Суп харчо

Ингредиенты:

500 г говядины;

2 луковицы;

4 ст. л. риса;

500 г помидоров;

100 г грецких орехов;

50 г корня сельдерея;

2 ч. л. томатной пасты;

0,50 стручка острого перца;

50 г сливочного масла;

лавровый лист, укроп, петрушка;

5 зубчиков чеснока;

черный перец, соль;

специи, хмели-сунели.

Мясо режем кусочками и опускаем в кастрюлю с 3 литрами воды. Включаем максимальный огонь и накрываем кастрюлю крышкой. Во время закипания бульона обязательно убираем образовавшуюся пену. Посолите бульон.

Очистите и нарежьте корень сельдерея. Добавьте кусочки сельдерея и стебли петрушки в бульон. Уменьшите огонь до минимального и варите один час под крышкой.

Промойте рис холодной водой, залейте водой и дайте постоять.

После 15 минут варки бульона снимаем с кастрюли крышку и вынимаем стебли петрушки. Варим еще 45 минут.

Грецкие орехи и лук измельчаем блендером — отдельно друг от друга.

Томаты ошпариваем кипятком, оставляем на 2-3 минуты и очищаем от кожуры. Нарезаем маленькими кусочками.

Из половинки острого перца вычищаем семена, а сам перец нарезаем тонкими полосками.

На разогретой со сливочным маслом сковороде обжариваем лук до золотистого цвета. Добавляем к нему помидоры. Держим под крышкой 5 минут.

После добавляем острый перец, томатную пасту, черный молотый перец, солим и тушим все вместе 5 минут под крышкой.

Через час варки бульона достаем из кастрюли мясо. Добавляем кусочки говядины в сковороду к овощам. Перемешиваем и держим под крышкой на огне еще 5 минут.

Добавляем зажарку к бульону. Под крышкой доводим до кипения.

Кладем рис и варим на медленном огне 20 минут.

Листья петрушки измельчаем и перекладываем в небольшую посуду. К ней выжимаем чеснок и разминаем все ложкой.

Через 10-15 минут варки добавляем в кастрюлю хмели-сунели, лавровый лист, измельченные грецкие орехи и зелень с чесноком. Выключаем газ и даем готовому супу настояться под крышкой еще 15 минут.

Традиционно, настоящий суп харчо готовится на специальной заправке тклапи — это засушенное на солнце пюре из сливы ткемали. Если нет возможности добыть тклапи, приготовить суп харчо можно с соусом ткемали.

Хмели-сунели следует добавлять в суп харчо, когда сварится рис. Дайте блюду немного постоять на маленьком огне, а уже в тарелке посыпайте суп харчо свежей кинзой.

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