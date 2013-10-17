Heldintrans — Офисный переезд в Германии

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Особенности офисных переездов в Германии

Почему следует доверять свой груз профессиональной компании-перевозчику

Если принято решение о переезде офиса компании в другую страну, следующий вопрос после оформления необходимых документов – это перевозка вещей. Транспортировка офисного имущества отличается от обычного квартирного переезда тем, что переезд должен быть осуществлен как можно быстрее и эффективнее. Для уменьшения потерь рабочего времени сотрудников очень важно максимально быстро упаковать все вещи и оргтехнику, нанести соответствующую маркировку на коробки с документами и продумать оптимальный порядок загрузки и выгрузки перевозимого имущества.

От чего зависит качество транспортировки груза:

От уровня надежности автомобиля; От поведения водителя в процессе загрузки/выгрузки, прохождения таможни, во время перемещения по дорогам и общей заинтересованности в успешной доставке; Наличия и правильности заполнения всех необходимых для прохождения таможни документов.

Одним из преимуществ работы с надежной компанией к примеру этой https://heldintrans.de/ является официальное оформление сотрудничества и наличие штрафных санкций при нарушении оговоренных условий.

Также крупные компании следят за тем, чтобы их клиенты не испытывали никаких неудобств в процессе погрузки, перевозки, выгрузки вещей.

Выгоды для клиентов при сотрудничесте с профессионалами:

Широкий спектр услуг как по перевозке вещей, так и сопутствующих (демонтаж мебели, техники, оборудования, упаковка, сборка, подключение, вынос мусора и т.д.);

Экономия времени и финансов благодаря комплексному подходу к организации перевозки вещей;

Полная подготовка всех необходимых документов для Германии, при необохдимости – составление описи вещей и экспертная оценка;

Перевозка нестандартных негабаритных грузов в специально оборудованных для этого автомобилях;

Знание и соблюдение всех нюансов законодательства Германии относительно ввозимых/вывозимых грузов.

Если вам необходимо организовать доставку груза, имеющего небольшой вес – можно воспользоваться услугой сборного груза. Ее премущества:

Стоимость ниже, чем при транспортировке больших объемов вещей;

Быстрая доставка;

Возможна транзитная перевозка по территории Германии.

Стоимость перевозки вещей можно узнать, связавшись с менеджерами компании. Большое влияние на цену оказывают тип грузка, его вес, объем, оценочная стоимость, и прочие нюансы, имеющие значение для транспортировки. Также принимаются во внимание маршрут и расстояние, средний срок перевозки вещей составляет от 5 дней до недели.

Международный переезд сам по себе не может стоить слишком дешево. Заниженная стоимость – это большая вероятность непрофессионализма водителя либо того, что автомобиль имеет какие-то неисправности. Если доверить ценный груз ЧП, то при возникновении каких-либо проблем добиться компенсации будет сложнее, чем при сотрудничестве с профессиональной компанией такими как umzugsunternehmen berlin и воспользоваться их услугами будет дешевле и надежнее чем делать это самому..