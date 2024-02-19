Паста с креветками – это блюдо, относящееся к средиземноморской кухне, потому как в ее составе вы обнаружите те ингредиенты, без которых невозможно представить, к примеру, итальянскую либо испанскую кухни. Паста – это универсальный продукт, который прекрасно гармонирует с мясом, птицей и рыбой, так почему бы и нам не попробовать разнообразить свой рацион аппетитным и безумно ароматным кушаньем, с приготовлением которого справится абсолютно каждый? Для того чтобы блюдо получилось удачным, рекомендуется выбирать макароны, сделанные из муки высшего сорта, относящиеся к группе А. Такую пасту не придется промывать водой после варки, соответственно, процесс готовки упрощается и сокращается, что не может не порадовать любого кулинара.

Паста с креветками в сливочном соусе

Паста с креветками в сливочном соусе – это изысканное кушанье, которое приведет в восторг всех любителей морепродуктов и средиземноморской кухни. Для особой пикантности дополним основной состав жгучим чесноком и белым вином, аромат вас ждет незабываемый!

Ингредиенты –+4 порц.

Креветки замороженные 1 кг

Спагетти 400 гр.

Чеснок 4 зуб.

Белое сухое вино 100 мл.

Сливки 300 мл.

Сыр плавленый 3 ст.л.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) ½ ст.

Масло растительное 1 ст.л.

Масло сливочное 1 ст.л.

Соль по вкусу

Сахар-песок по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 40 мин.

Как приготовить пасту с креветками в домашних условиях? Первым делом вооружаемся кухонными ножницами и чистим креветки, не забывая удалить кишечник. Для декора готового кушанья, оставляем несколько креветок вместе с хвостиками. Разогреваем два вида масла и при постоянном помешивании быстро обжариваем рубленый чеснок, не допуская подгорания. Креветки с хвостиками посыпаем щепоткой сахара и молотого перца, обжариваем в течение 60 секунд и выкладываем в пиалу. На той же сковороде подрумяниваем остальные морепродукты, солим и заливаем вином – выпариваем спирт. Добавляем сливки и сливочный сыр – хорошенько перемешиваем компоненты. Убавляем нагрев до минимума и томим соус с креветками около 10 минут. Параллельно отвариваем пасту в подсоленной воде на 1-2 минуты меньше, чем указано на упаковке. В загустевший однородный соус вмешиваем натертый на терке пармезан. Пасту сливаем и перекладываем к креветкам, перемешиваем и прогреваем все вместе на среднем огне 2 минуты. Паста с креветками готова! Раскладываем кушанье по порционным тарелкам и украшаем морепродуктами, которые ранее мы отложили в сторону. По желанию декорируем горстью красной икры. Приятного аппетита!

Домашняя паста с креветками в сливочно-чесночном соусе

Домашняя паста с креветками в сливочно-чесночном соусе – это настоящее буйство вкусов и ароматов, которые в этом блюде собраны в единое целое. Такое кушанье можно запросто сравнить с тем, что предлагают в ресторанах, потому как соблюден баланс текстур и каждого из ингредиентов.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Паста – 100 гр.

Креветки – 150 гр.

Сливки 33% – 200 мл.

Чеснок – 2 зуб.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло сливочное – 20 гр.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Воду солим и доводим до кипения, отвариваем макароны, согласно инструкции на упаковке.

Шаг 2. В сковородке растапливаем сливочное масло и обжариваем на нем до светло-коричневого оттенка мелко нарезанный лук и чеснок.

Шаг 3. Креветки чистим и промываем, обсушив, высыпаем к пассеровке и подрумяниваем.

Шаг 4. Содержимое сковороды заливаем сливками и выдерживаем на конфорке одну минуту, затем посыпаем черным перцем и солью, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

Шаг 5. Сливаем отвар с пасты и выкладываем макаронные изделия в горячий соус.

Шаг 6. Массу старательно перемешиваем и переходим к сервировке.

Шаг 7. Порции украшаем ароматной петрушкой и дегустируем. Приятного аппетита!

Паста в сливочном соусе с креветками и сыром

Паста в сливочном соусе с креветками и сыром – это удивительное сочетание макарон из твердых сортов, сочных морепродуктов и нежного соуса, приготовленного на основе жирных сливок и чеснока. Приготовьте такое кушанье к семейному ужину, и вся семья будет в восторге!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Паста – 300 гр.

Креветки – 250 гр.

Сливки жирные – 200 мл.

Сыр твердых сортов – 150 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Масло сливочное – 10 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса на терке измельчаем сыр, снимаем шелуху с чеснока. Очищаем морепродукты от головы и панциря.

Шаг 2. Макароны забрасываем в кипящую подсоленную воду и отвариваем до готовности.

Шаг 3. Подготовленные креветки обжариваем на сливочном масле до изменения цвета.

Шаг 4. К подрумяненным морепродуктам добавляем чеснок, пропущенный через пресс.

Шаг 5. Вливаем в сковородку указанное количество сливок, посыпаем черным перцем и солью – перемешиваем.

Шаг 6. К кипящим сливкам высыпаем сырную стружку, помешиваем, до полного растворения.

Шаг 7. Слив пасту, распределяем по порционным тарелкам, сверху выкладываем аппетитные креветки и обильно поливаем соусом. Приятного аппетита!

Паста с креветками и помидорами

Паста с креветками и помидорами – это классика итальянской кухни, вряд ли возможно представить себе средиземноморскую кухню без морепродуктов, свежих овощей и ароматных трав! Приготовьте блюдо по этому рецепту и сможете вдоволь насладиться всеми вкусами и ароматами Италии!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Паста – 250 гр.

Креветки очищенные – 200 гр.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Петрушка – 1 горсть

Масло сливочное – 1 ст.л.

Томаты в собственном соку – 400 гр.

Чеснок – 4 зуб.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кастрюлю наливаем воду и доводим до кипения, забрасываем пасту и соль – провариваем на умеренном огне от 7 до 10 минут.

Шаг 2. Параллельно на конфорку ставим сковородку и разогреваем смесь масел.

Шаг 3. Кладем в масло раздавленные и очищенные зубцы чеснока, спустя 1-2 минуты высыпаем креветки.

Шаг 4. Выбрасываем чесночные зубцы и обжариваем морепродукты на протяжении 3-5 минут, затем перекладываем в тарелку.

Шаг 5. В ту же сковороду выливаем томаты, солим, перчим и готовим, помешивая 5-10 минут.

Шаг 6. В загустевший соус выкладываем пасту, предварительно слив отвар.

Шаг 7. Следом отправляем золотистые креветки и перемешиваем массу.

Шаг 8. Украшаем блюдо петрушкой и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Паста в томатном соусе с креветками

Паста в томатном соусе с креветками – это сытное и сбалансированное кушанье, которое покорит вас еще в процессе приготовления, потому что, приложив минимум усилий вы получите красочный и безумно вкусный ужин, который идеально дополнит бокал сухого белого вина.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Спагетти – 250 гр.

Креветки тигровые варено-мороженые – 300 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Паста томатная – 4 ст.л.

Масло сливочное – 30 гр.

Сливки жирные – 20 мл.

Базилик – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Согласно списку, представленному выше подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. В кипящей подсоленной воде варим пасту до состояния аль-денте.

Шаг 3. Не теряя времени, очищаем лук и чеснок, мелко рубим головки. Удаляем панцирь, кишечник и головы морепродуктов.

Шаг 4. В сковородке с толстым дном растапливаем сливочное масло и подрумяниваем на нем нарезанные овощи.

Шаг 5. В глубокой чаше смешиваем пасту из протертых томатов и сливки.

Шаг 6. Полученную массу выкладываем в сковороду и активно перемешиваем, доводим соус до кипения.

Шаг 7. Забрасываем креветки и тушим, помешивая, около 60 секунд.

Шаг 8. Спагетти сливаем и выкладываем в основной состав, солим и перчим, размешиваем и прогреваем все вместе еще 2 минуты.

Шаг 9. Раскладываем ароматное кушанье по порционным тарелкам и украшаем базиликом. Приятного аппетита!

Паста с креветками и грибами

Паста с креветками и грибами – это блюдо, которое часто может встретить в меню в ресторанах или кафе, однако, такое изысканное кушанье можно запросто приготовить в домашних условиях и не только сэкономить семейный бюджет, а по-настоящему насладиться процессом!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Паста – 200 гр.

Креветки очищенные – 100 гр.

Шампиньоны – 100 гр.

Сливки – 1 ст.

Чеснок – 2 зуб.

Масло растительное – для жарки

Соус соевый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Зубцы чеснока «освобождаем» от шелухи и мелко рубим.

Шаг 2. Шампиньоны режем тонкими слайсами.

Шаг 3. Чистим и промываем креветки, половину оставляем целыми, а вторую половину измельчаем.

Шаг 4. В сковороду выливаем растительное масло и прогреваем, обжариваем чеснок при постоянном помешивании 30-45 секунд.

Шаг 5. Высыпаем в жаропрочную посуду креветки (и рубленые, и цельные).

Шаг 6. Жарим до красивого золотистого оттенка и добавляем грибы.

Шаг 7. Томим компоненты 7-9 минут, выпаривая влагу.

Шаг 8. Заливаем состав сливками, вводим немного соевого соуса и молотого перца.

Шаг 9. Макаронные изделия отвариваем согласно инструкции.

Шаг 10. Сливаем отвар с пасты и выкладываем спагетти к креветкам, перемешиваем и спустя минуту выключаем нагрев.

Шаг 11. Кушанье сервируем и подаем к столу, не дожидаясь остывания. Готовьте и получайте удовольствие!

Паста с креветками и кальмарами

Паста с креветками и кальмарами – это настоящий гастрономический восторг, который подарит вам настоящее удовольствие! Подайте такое кушанье любителям морепродуктов и у вас не только попросят двойную порцию, но и захотят, чтобы вы раскрыли все секреты приготовления, о которых мы поговорим ниже.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Спагетти – 300 гр.

Кальмары – 500 гр.

Креветки – 300 гр.

Сливки жирные – 500 мл.

Пармезан – 100 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Масло растительное – для жарки.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно извлекаем из морозилки морепродукты и даем время растаять.

Шаг 2. Тушки кальмара и креветки чистим, кальмары рубим кубиками, при помощи терки с мелкими отверстиями измельчаем пармезан.

Шаг 3. Раскаляем растительное масло и быстро обжариваем ломтики чеснока.

Шаг 4. В ароматное масло высыпаем кальмаров и обжариваем 2 минуты.

Шаг 5. Добавляем креветки, перемешиваем и жарим еще 2-3 минуты.

Шаг 6. Морепродукты заливаем сливками и приправляем по своему вкусу, не забываем посолить.

Шаг 7. Дополняем соус сыром и тщательно помешиваем до полного расплавления.

Шаг 8. Смешиваем содержимое сковороды с отварными спагетти.

Шаг 9. Сервируем и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Паста карбонара с креветками

Паста карбонара с креветками – это совершенно новый взгляд на классическое блюдо, которое готовят с желтками и беконом. Однако дополнив состав морепродуктами, кушанье, конечно же, не станет хуже, а скорее усовершенствуется. Насладитесь этой нежной текстурой и сливочным вкусом!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Паста – 250 гр.

Креветки королевские – 400 гр.

Сливки – 50 мл.

Бекон – 30 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Пармезан – 40 гр.

Яичный желток – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Травы прованские – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты и отвариваем пасту в кипящей подсоленной воде на 1-2 минуты меньше, чем указано в инструкции.

Шаг 2. В сковороде раскаляем растительное масло и подрумяниваем ломтики чеснока, компонент аккуратно вынимаем кулинарными щипцами и выбрасываем.

Шаг 3. В чесночное масло высыпаем нарезанный бекон и обжариваем 5-7 минут, часто помешивая.

Шаг 4. Не теряя времени, чистим креветки, ополаскиваем водой и насухо промакиваем салфетками.

Шаг 5. К мясу отправляем морепродукты и жарим ингредиенты 6-8 минут на умеренном пламени.

Шаг 6. В пиале растираем желток с добавлением прованских трав, тертого пармезана, щепотки соли и молотого перца.

Шаг 7. Подливаем сливки и взбиваем венчиком до однородности.

Шаг 8. Готовые макароны сливаем и оставляем в кастрюле.

Шаг 9. Быстрыми движениями руки соединяем пасту с яичной смесью.

Шаг 10. Добавляем креветки и бекон, снова хорошенько перемешиваем.

Шаг 11. Блюдо подаем в горячем виде и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Паста с креветками и мидиями

Паста с креветками и мидиями – это сбалансированное кушанье, богатое белком и углеводами, соответственно, после такой трапезы вы не будете ощущать ненавистное чувство голода многие часы и будете полны энергии. Поэтому, если вы любите морепродукты, то обязательно возьмите этот рецепт на заметку!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Мидии – 150 гр.

Креветки – 150 гр.

Паста – 150 гр.

Сливки 10% – 100 мл.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем на стол все необходимое.

Шаг 2. Высыпаем морепродукты в миску и заливаем теплой водой, очищаем креветки.

Шаг 3. Согласно инструкции на упаковке, отвариваем пасту в кипящей подсоленной воде.

Шаг 4. На разогретом растительном масле 3-4 минуты обжариваем мелкие кубики репчатого лука.

Шаг 5. Добавляем креветки с мидиями и тушим еще около 3 минут, часто помешивая.

Шаг 6. Заливаем состав сливками и прогреваем 1-2 минуты, соединяем с пастой и спустя 2 минуты убираем с плиты.

Шаг 7. Пасту сервируем и приступаем к трапезе. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Паста с креветками и шпинатом

Паста с креветками и шпинатом – это оригинальное сочетание компонентов, которое ранее вы, скорее всего не встречали и уж точно не пробовали, а очень жаль. Помимо отличного вкуса и соблазняющего аромата, кушанье также можно считать полезным и очень простым в приготовлении.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Паста – 150 гр.

Шпинат – 50 гр.

Креветки очищенные – 1 горсть

Чеснок – 1 зуб.

Пармезан тертый – 100 гр.

Сливки – 100 мл.

Масло топленое – 1 ст.л.

Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем на рабочий стол все необходимое.

Шаг 2. Креветки размораживаем и очищаем от всего лишнего.

Шаг 3. В сковородке разогреваем топленое сливочное масло и высыпаем морепродукты, обжариваем около двух минут.

Шаг 4. Снимаем шелуху с чеснока и измельчаем зубчики.

Шаг 5. Румяные креветки перекладываем в пиалу.

Шаг 6. На той же сковороде быстро обжариваем чеснок, порциями вливаем сливки и всыпаем сыр, непрерывно помешивая состав.

Шаг 7. Шпинат ополаскиваем и слегка рубим ножом, томим в соусе 1-2 минуты.

Шаг 8. Добавляем креветки и тщательно перемешиваем, солим.

Шаг 9. Смешиваем ароматную смесь с отварной пастой и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!