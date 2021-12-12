HUAWEI Volume 4 — ваш монитор интимного здоровья

Удобные и приятные функции

Совершенно новый полноцветный экран обеспечивает более широкий и четкий просмотр уведомлений и приложений: благодаря отображению вызовов, сообщений, встреч и уведомлений смартфона, а также практичным приложениям погоды и времени вы всегда будете в курсе последних событий. С подключенным Android-смартфоном вы можете быстро отвечать на сообщения прямо с вашего запястья. Со встроенным голосовым помощником и отображением вызовов, сообщений и уведомлений приложений он всегда практичен и портативен. То, что в данный момент запущено на подключенном смартфоне, можно удобно контролировать с запястья. Я также должен представить функцию творческого набора. Встроенные настраиваемые циферблаты и более 45 других циферблатов можно загрузить из приложения. Кроме того, вы можете выбрать изображение или свою личную фотографию в качестве циферблата. С Volume 4 вы можете наслаждаться личной повседневной жизнью.

Быстрая зарядка и более длительный срок службы батареи

Попрощайтесь с ежедневной подзарядкой! С полностью заряженным ремешком вам не нужно брать с собой зарядное устройство в двухнедельную поездку. От одной зарядки у него достаточно энергии, чтобы без проблем заряжать вас в течение 2 недель. Зарядка до 100% занимает около 1,5 часов. А благодаря более чем 6 дням автономной работы и функции быстрой зарядки вы всегда готовы. Группа приходит наполовину заряженной, и вы можете сразу приступить к работе. Срок службы батареи зависит даже от режима использования и других факторов, таких как GPS и яркость. Но для тех, кто хочет носить браслет во время тренировки, заряда батареи хватит до последних нескольких минут тренировки. Эта функция позволяет вам оставаться на связи с вашей жизнью, а не с зарядным устройством.

Сильная система слежения за GPS

Как и другие спортивные группы, HUAWEI Band 4 также оснащен системой GPS. Вы можете записывать отслеживание активности, время, скорость, сожженные калории, а также расстояние и размер шага. Без смартфона можно четко обозначить скорость и расстояние. HUAWEI Band 4 имеет широкий спектр режимов упражнений, чтобы отслеживать ваши физические нагрузки, такие как бег, ходьба, езда на велосипеде и другие действия. Даже если вы планируете тренироваться под водой, лента 4 точно запишет ваше выступление для справки.