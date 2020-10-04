Интернет-маркетинг. Разработка сайтов под ключ

Создание и продвижение профильных сайтов по уникальным проектам

Создаем сайты для бизнеса, предназначенные для продажи товаров или услуг в сети интернет.

По видам такие сайты делятся на:

● сайты-визитки,

● корпоративные сайты,

● сайты-каталоги,

● лендинги,

● интернет-магазины.

У каждого вида есть свои особенности, о которых более подробно могут рассказать менеджеры и специалисты нашей компании.

Можем сделать как одностраничный сайт под один товар-услугу, так и серьезный корпоративный сайт с сотней страниц, интерактивными элементами, формами расчета, калькуляторами, личными кабинетами и так далее.

Разработка сайта – ответственная задача

Используя немалый опыт и собственные идеи, то рекомендуем вам перейти на сайт. Обычно создание сайта занимает от 25 до 45 дней. Все зависит от сложности проекта.

Например, лендинг мы можем создать за 25 дней, корпоративный сайт 35 дней, а интернет-магазин за 45 дней.

Сроки также сильно зависят от скорости взаимодействия с заказчиком. Можно одобрить макет за 1 час, а можно ту же задачу решать 2-3 дня.

Мы со своей стороны делаем все, чтобы придерживаться сроков. Даже специально прописали такой пункт в договоре и обязуемся выплачивать неустойку за каждый просроченный день. Поэтому всей команде выгодно сдать проект в срок.

Этапы создания веб-ресурса: кто работает над задачей

Да. Мы создаем сайты на платформах WordPress, OpenCart, Bitrix. Все перечисленные CMS системы имеют удобную и интуитивно-понятную административную панель.

Простыми словами — вы сможете сами редактировать свой сайт или поручить такую задачу своему сотруднику. Поменять цены, контакты, создать новую страницу, разместить прайс, добавить товар, установить акцию и многие другие процессы можно делать без привлечения программиста.

Если вы не хотите сами редактировать сайт или у вас нет подходящего сотрудника, наши специалисты могут успешно справляться с такими задачами.

Да, все созданные нами сайты можно улучшать и дорабатывать с течением времени.

Также очень важно, то что мы создаем сайты только на популярных CMS платформах: WordPress, OpenCart, Bitrix, поэтому сайт смогут редактировать еще сотни тысяч других программистов во всем мире.

Вы не зависите от наших программистов. И всегда можете подключить сторонних исполнителей или взять в команду своего сотрудника для внесения изменений на сайт.***