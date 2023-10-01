Печенье на кефире — всегда беспроигрышный вариант. Как приготовить нежное слоёное печенье

Как много людей любит сесть вечером за стол с семьей и пить чай со сладким печеньем? Такой ритуал создает особую атмосферу в доме, что невероятно сближает всех членов семьи.

Печенье — это традиционный семейный десерт, незамысловатый и простой. Однако, не всегда печенье было безобидным детским лакомством.

В давние времена печенье употребляли как закуску к вину. В Германии из пива варят пиво. Поэтому этот десерт не так прост, как кажется.

Как приготовить печенье в домашних условиях?

Ингредиенты теста для слоеного печенья:

кефир — 120 мл;

сливочное масло — 120 г;

сахар — 1 ст.л.;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

ванилин — щепотка;

желток — шт.;

мука — 280 г.

Ингредиенты для начинки:

сахар — 80 г;

мука — 80 г;

сливочное масло — 30 г;

ванилин — щепотка.

Приготовление слоеного печенья:

В кефир высыпаем соль и добавляем желток, перемешиваем. В отдельной таре соединяем муку с разрыхлителем и ванилином. Кладем в сыпучие продукты холодное сливочное масло и перетираем руками до состояния мелкой крошки.

Вливаем кефир в сливочную крошку, замешиваем тесто. Убираем тесто в целлофане в холодильник. Для приготовления начинки соединяем сахар с мукой и ванилином.

Кладем в сахарную начинку холодное сливочное масло, аналогично перетираем в мелкую крошку.

Делим колобок на две равные части. Раскатываем одну из частей в тонкий прямоугольный пласт.

Посыпаем пласт ½ частью сахарной начинки, распределяем по всей поверхности. Сворачиваем тесто в рулет, слегка приминаем его скалкой.

Делим рулет на небольшие кусочки толщиной 3-4 см.

Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность будущее печенье.

Выпекаем печенье при 180 градусах в духовке 15-20 минут.

Аналогичную процедуру делаем с оставшейся частью начинки и теста. Получается сладкое домашнее слоеное печенье из самых простых компонентов.