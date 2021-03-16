IP камер для видеонаблюдения на рынке Украины

Видеонаблюдение для многоэтажных домов

Для того чтобы обеспечить городские многоэтажные дома, а также офисы безопасностью, рекомендуется использовать специализированные охранные системы состоящие, как из видеонаблюдения, так и сигнализации.

Современные компании, занимающиеся монтажом систем видеонаблюдения, как правило, предоставляют целый спектр услуг для многоквартирных домов, общее название у таких услуг – "Безопасный двор". Воспользоваться услугами вы можете на сайте https://unv.net.ua/.

Эта услуга представляет собой монтаж целого комплекта видеооборудования — сигнализаций. Камеры слежения устанавливаются, например, на детской площадке, паркинге, на автомобильной стоянке, в подъезде и даже в кабинах лифтов.

Главный плюс "Безопасного двора" заключается в том, что доступ к просмотру видеоизображения с камер имеет каждый жилец дома. Просматривать изображение можно даже не выходя из квартиры, достаточно иметь устройство с возможностью выходить в интернет.

Таким воспроизводящим устройством может быть, например, смартфон, планшет, ноутбук либо персональный компьютер. Таким образом, можно проконтролировать всю территорию вокруг многоэтажного дома с любой точки земного шара.

Перечислим главные плюсы от использования видеонаблюдения в многоквартирных городских квартирах.

Первый плюс. Монтаж видеонаблюдения способно во много раз повысить безопасность, как придомовой, так и внутридомовой территории.

Второй плюс. Благодаря видеонаблюдению можно на протяжении круглых суток контролировать и просматривать записи с камер при помощи устройств с доступом в интернет.

Третий плюс. Видеонаблюдение позволяет предупреждать возможные кражи, угоны автомобилей, а также разбойные нападения на жильцов дома.

Четвертый плюс. В тех случаях, если преступление все же произошло, записи с камер видеонаблюдения позволят достаточно быстро определить виновников происшествия.

Пятый плюс. Родители, находясь у себя дома или на работе, могут в онлайн режиме, наблюдать за своими детками, играющими рядом с домом.

Напоследок кратко перечислим, какими функциями должна обладать система видеонаблюдения.

Внешние камеры видеонаблюдения должны "уметь" охватывать все важные участки территории дома. В комплекте с видеооборудованием должны идти видеодомофоны, благодаря которым можно исключить возможность посещать подъезд дома посторонними лицами. Камеры слежения системы видеонаблюдения должны быть установлены на всех этажах дома, включая кабины лифтов, а также в подвальных и чердачных помещениях.

Помимо всего прочего видеооборудование должно быть оснащено объемным жестким диском для хранения видео с камер, а также камерами высокого разрешения, желательно HD Ready 720p или еще лучше FULL HD 1080p.