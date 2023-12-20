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Он станет вашим любимым: готовим новогодний салат с копченой курицей и грибами

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Он станет вашим любимым: готовим новогодний салат с копченой курицей и грибами

Салаты занимают особое место на новогоднем столе. Однако не спешите готовить классические Оливье и Шубу – попробуйте что-нибудь новенькое.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

В частности, советуем приготовить салат с копченой курицей и арахисом. Его необычный вкус способен поразить многих.

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Салат с курицей и орешками

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– копченое куриное бедро;
– 300 граммов шампиньонов;
– одна луковица;
– 1 болгарский перец;
– соленый арахис;
– майонез, специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Грибы нарежьте кусочками, а лук – кубиками. Обжарьте их до готовности и дайте остыть.
  2. Отделите мясо от костей и нашинкуйте. Также измельчите болгарский перец.
  3. Добавьте грибы, заправьте майонезом, всыпьте специи по вкусу и хорошо перемешайте.
  4. Перед подачей посыпьте орешками или сухариками.

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