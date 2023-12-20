ГлавнаяРецептыОн станет вашим любимым: готовим новогодний салат с копченой курицей и грибами Он станет вашим любимым: готовим новогодний салат с копченой курицей и грибами На чтение: 1 минута Салаты занимают особое место на новогоднем столе. Однако не спешите готовить классические Оливье и Шубу – попробуйте что-нибудь новенькое. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В частности, советуем приготовить салат с копченой курицей и арахисом. Его необычный вкус способен поразить многих. Стоит попробовать Вкусно и не банально: подборка оригинальных блюд с куриными слайсами РябChick Салат с курицей и орешками Время: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты: – копченое куриное бедро; – 300 граммов шампиньонов; – одна луковица; – 1 болгарский перец; – соленый арахис; – майонез, специи по вкусу. Приготовление: Грибы нарежьте кусочками, а лук – кубиками. Обжарьте их до готовности и дайте остыть. Отделите мясо от костей и нашинкуйте. Также измельчите болгарский перец. Добавьте грибы, заправьте майонезом, всыпьте специи по вкусу и хорошо перемешайте. Перед подачей посыпьте орешками или сухариками. Ищете рецепт вкусного салата к праздникам? Попробуйте использовать наш с тунцом и кукурузой – это просто и очень вкусно. Поделитесь с друзьями