Итальянский холодильник Smeg. Особенности, о которых, возможно, не знают многие потребители

Холодильные установки занимают лидирующее место по востребованности среди покупателей. Линейка холодильной техники от итальянского бренда Smeg очень широкая, поэтому данная статья поможет вам рассмотреть особенности моделей и выбрать подходящий вариант. Купить smeg холодильники можно на сайте официального представителя.

Техника данной компании обладает высокими стандартами качества благодаря успешному сочетанию современных технологий и практичного дизайна при проектировке моделей.

Компания Smeg очень давно занимает производством и поставлением своих продуктов на рынок. Основными отличительными свойствами их холодильников и являются:

1. Корпуса изготавливаются и ударопрочных экологических материалов и имеют современный дизайн. Пользователи техники этого бренда выделяют лёгкую очищаемость поверхности холодильника.

2. Горизонтальное расположение полок обеспечивает наибольшую экономию пространства в камере.

3. Наличие системы охлаждения, которая обеспечивает равномерное распределение потока холодного воздуха по камере.

4. Практически все модели холодильных агрегатов Smeg обладают высокой энергоэффективностью и относятся к устройствам класса «А+» и «А++».

5. Встроенные угольные фильтры обеспечивают защиту от запахов

Каждая модель проектируется с ориентиром на современные технологические новшества, что и является главным преимуществом техники компании.

Самыми популярными технологиями можно выделить:

No Frost — технология специального охлаждения, принцип работы которой состоит в равномерном охлаждении каждой камеры без образования инея и льда на продуктах и стенках.

Fresh Plus — технология, которая обеспечивает необходимый контроль температурного режима для хранения мясных и рыбных продуктов.

Одна из популярных технологий, которая используется почти в каждой модели — это Custom Flex. Принцип её работы заключается в специальной разборной конструкции полок, благодаря чему можно самому распределить отсеки и используемое пространство холодильной камеры.

Давайте рассмотрим несколько моделей холодильников, которые пользуются популярностью среди пользователей.

ERN 1300 AOW

Данная модель обладает маленькими габаритами и объёмом холодильной камеры 130 литров. Минусом аппарата выступает отсутствие морозильной камеры. Но в первую очередь обратите внимание на особенности модели. Устройство подойдёт для установки в квартиры или помещения, где живут не более двух-трёх человек.

ENN 3153 AOW

Агрегат имеет холодильную и морозильную камеру, охлаждение которых осуществляется при помощи одного компрессора. Общий объём холодильника — 292 литра. Это позволяет устанавливать холодильник для использования в квартире, где проживает большая семья. Наличие популярных технологий делает эту модель наиболее популярной и продаваемой среди других однодверных моделей.