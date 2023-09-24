Варенье из яблок пятиминутка – рецепт, который выручит когда нет времени

Из яблок можно приготовить много вкусных блюд, десертов и закруток. Сегодня мы предлагаем попробовать яблочное варенье с лимоном, которое подойдет как на хлеб, так и к блинам.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Варенье из яблок пятиминутка – это не просто один из рецептов заготовки на зиму, а настоящее сокровище. Он очень быстр в приготовлении, а вкус – невероятный.

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Однородное, густое варенье из яблок можно использовать в любой выпечке, до блинов, панкейков или гренок. Мы любим просто есть ложкой.

Рецепт варенья из яблок пятиминутка

Время: 2 – 3 часа (с пропиткой)

2 – 3 часа (с пропиткой) Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 килограмм яблок;

– 200 граммов сахара;

– корица;

– ваниль;

– гвоздика.

Приготовление:

Есть несколько способов измельчения яблок для этого рецепта: натереть на терке или нарезать тонкими ломтиками, кубиками или большими кусочками.

Измельченные перекладываем в глубокую посуду, засыпаем сахаром и оставляем на несколько часов для пропитки. Если для этого не хватает времени, то можно начинать нагрев сразу, но в заготовку нужно влить небольшое количество воды, чтобы сахар начал плавиться и не пригорал.

Нагреваем заготовку на маленьком огне до кипения и продолжаем варить еще около 5 минут. Не забываем постоянно помешивать яблочную массу, чтобы она не пригорела до дна. Добавляем специи.

Горячее варенье раскладываем в предварительно стерилизованные банки и плотно закручиваем крышками (тоже стерилизованными).

Переворачиваем банки вверх дном, укутываем в теплое одеяло и оставляем до полного охлаждения. Сохраняем в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!

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