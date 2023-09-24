ГлавнаяРецептыВаренье из яблок пятиминутка – рецепт, который выручит когда нет времени Варенье из яблок пятиминутка – рецепт, который выручит когда нет времени На чтение: 2 минуты Из яблок можно приготовить много вкусных блюд, десертов и закруток. Сегодня мы предлагаем попробовать яблочное варенье с лимоном, которое подойдет как на хлеб, так и к блинам. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Варенье из яблок пятиминутка – это не просто один из рецептов заготовки на зиму, а настоящее сокровище. Он очень быстр в приготовлении, а вкус – невероятный. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша Однородное, густое варенье из яблок можно использовать в любой выпечке, до блинов, панкейков или гренок. Мы любим просто есть ложкой. Рецепт варенья из яблок пятиминутка Время: 2 – 3 часа (с пропиткой) Порции: 2 Ингредиенты: – 1 килограмм яблок; – 200 граммов сахара; – корица; – ваниль; – гвоздика. Приготовление: Есть несколько способов измельчения яблок для этого рецепта: натереть на терке или нарезать тонкими ломтиками, кубиками или большими кусочками. Измельченные перекладываем в глубокую посуду, засыпаем сахаром и оставляем на несколько часов для пропитки. Если для этого не хватает времени, то можно начинать нагрев сразу, но в заготовку нужно влить небольшое количество воды, чтобы сахар начал плавиться и не пригорал. Нагреваем заготовку на маленьком огне до кипения и продолжаем варить еще около 5 минут. Не забываем постоянно помешивать яблочную массу, чтобы она не пригорела до дна. Добавляем специи. Горячее варенье раскладываем в предварительно стерилизованные банки и плотно закручиваем крышками (тоже стерилизованными). Переворачиваем банки вверх дном, укутываем в теплое одеяло и оставляем до полного охлаждения. Сохраняем в темном и прохладном месте. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить яблочный сок без сахара и консервантов. Поделитесь с друзьями