Кабельная продукция, выпускаемая предприятием «Одескабель»

Разнообразие кабелей и проводов, которые доступны на рынке

С появлением новых технологий и изобретений, стремительно завоевавших мир, индустрия электропроводки расширилась и стала включать в себя различные кабели, такие как кабель АВВГ отвечающие различным потребностям. Обычные кабели имеют пару медных или алюминиевых проводов вместе с внешней защитной оболочкой для целей изоляции. Кабели более высокого уровня, специально предназначенные для передачи большей мощности, имеют несколько изолированных проводов, заключенных в синтетические полимеры. Хотя мир кабелей и проводов является исчерпывающим, для удобства они классифицируются на четыре различных сегмента в зависимости от их использования и конструкции. Коаксиальные кабели, кабели витой пары, экранированные кабели и ленточные кабели относятся к четырем категориям, к которым относятся кабели. Рекомендуем вам заказать кабельную продукцию высокого качества на сайте компании «Одескабель» https://pro100kabel.com.ua/.

Коаксиальные кабели — это электрические кабели, которые широко используются для передачи энергии и сигналов на телевизионные устройства. Построенный с медным проводником, этот тип кабеля имеет четыре слоя металлической ленты и металлическую оплетку для изоляции. Чтобы увеличить его долговечность, весь провод дополнительно заключен в защитный кожух. Эти кабели первоначально использовались для сетевых компьютерных устройств, но теперь они также используются для передачи сигналов на аудио и видео аппаратуру. Коаксиальные кабели являются гибкими и благодаря этому они служат дольше, чем другие кабели. RG / 6, негерметичный кабель, двойной осевой, двухосевой, жесткий и полужесткий — это различные типы коаксиальных кабелей.

Разновидность витой пары состоит из набора изолированных медных проводов с цветовой кодировкой, которые скручиваются вместе, образуя единый кабель. Эти провода более эффективны в снижении электрических помех, что делает их эффективными для телефонных кабелей.

Экранированные кабели — это провода, которые покрыты металлической фольгой с отдельными жилами, заключенными в корпус из легкого металла. Поскольку эти провода экранированы, существует минимальная вероятность излучения электромагнитных волн, которые напрямую влияют на "шум", излучаемый приборами, которые их используют. По сравнению с коаксиальными кабелями и оптическими волокнами эти провода менее эффективны при передаче сигналов, поскольку этот процесс необходимо повторять на больших расстояниях. Следовательно, их эффективность использования ограничена только электропроводкой дома.

Известные как плоские сдвоенные электрические кабели, ленточные кабели состоят из нескольких проводов, которые изолированы и расположены параллельно друг другу. Они в основном используются для сетевых целей в компьютерах. Экранированные кабели, заключенные в корпус из алюминиевой фольги, используются в качестве силовых кабелей для передачи электроэнергии к большим приборам. Они состоят из двух изолированных проводов в плетеной оплетке, которая обеспечивает стабильность и четкость передачи. Его фольгированная конструкция позволяет ему отправлять лучшие сигналы, сопротивляясь радиопомехам от внешних источников. Эти кабели состоят из 12-14 отдельных проводов, выполненных в виде ленты, для одновременной передачи данных.