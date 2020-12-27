Как автомобили из США пригнать, растаможить, получить сертификат, отремонтировать

Машины из Америки потому стоят так дешево, что у них теперь другое техническое состояние после участия в авариях и воздействия природных осадков, стихий. Такие авто американцам уже неинтересны, поэтому страховые компании пытаются перепродать машины автолюбителям из разных стран мира. Компания Carfast.express предлагает выбрать из широкого ассортимента самые достойные модели по приемлемой стоимости, пригнать их в Украину и растаможить. Посредник действительно помогает купить именно поврежденный автомобиль с правильно оформленными документами, а не битый или утопленный.

Стоимость доставки и растаможки автомобилей из США

Назвать конкретную стоимость авто из Америки сложно, так как в общую стоимость включают затраты на доставку, растаможку и сертификацию. Дополнительные расходы зависят от габаритов транспортного средства, объема движка, года выпуска. Поэтому для определенного автомобиля все расходы рассчитываются индивидуально.

В процессе таможенной очистки автолюбитель платит 10 % стоимости растаможки автотранспортного средства и 20 % НДС. Когда автолюбителей интересует конкретная модель, они обращаются в компанию Carfast.express, где сотрудники все рассчитают более точно.

Что нужно для таможенного оформления авто и как выбрать посредника

Желательно таможенную очистку предоставить сделать профессионалам. Они порекомендуют таможенного брокера, который займется всеми документами:

договор купли-продажи автомобиля,

подтверждение снятия с учета машины,

техпаспорт иномарки.

Самостоятельно растаможить автомобиль выйдет дольше по времени. Специалисты компании Carfast.express знают, что делать и когда, куда идти, какие документы подавать. С ними точно удастся сэкономить и деньги, и время, и нервы.

Посредников на рынке валом, а профессионалов – единицы. Желательно о посреднике все выяснить заранее и в подробностях: что говорят клиенты, как работает компания, какие гарантии предоставляет, расценки, услуги.

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