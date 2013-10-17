Как обеспечивалась вентиляция квартиры. Фильтр газа

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В настоящее время металлопластиковые окна нашли широкое распространение в строительстве.

Производители окон в многочисленных рекламных материалах рекламируются как «очень плотные, непроницаемые для воды и воздуха, почти герметичные». Но вопрос о решении проблемы их чрезмерной плотности практически не затрагивается. Рекомендуем вам заказать фильтр газа тут https://vest-m.com.ua/gazifikacyia/filtry-dlja-gaz.

Как обеспечивалась вентиляция квартиры

Воздухопроницаемость окна (или по народному «продуваемость») определяется количеством воздуха, проникающего через раму и створки, а также различные щели. При использовании старых деревянных окон, даже при закрытых форточках, происходил полный обмен воздуха в квартире в течение 2-3 часов. Большая часть воздуха попадала в помещение через щели, расположенные вдоль рам (в местах прилегания створки к раме).

Количество притока и вытяжки воздуха, обеспечивающие необходимый санитарный режим помещений, нормируются строительными нормами. Приток воздуха через старые деревянные блоки существенно превышал допустимые нормы, то есть, его замена в помещениях квартир осуществлялась через негерметические окна, и этого было достаточно.

Недостаток металлопластиковых окон

С появлением в строительстве современных оконных конструкций из поливинилхлорида и клееного дерева возникла проблема чрезмерной герметичности сопряжений. Результаты разных исследований подтверждают, что указанные окна характеризуются высокой воздухонепроницаемостью. Для хорошо выполненных изделий поступление воздуха может быть в пять раз ниже требуемого минимума, движение воздуха в квартире и вентиляция практически отсутствуют. Это приводит к появлению влаги на стекле, рамах, в углах и других проблемах, которые являются следствием недостаточной или отсутствующей вентиляции.

Решение проблемы

Система вентиляции устанавливается в оконной створке над или под стеклом, в раме, в виде отдельного элемента окна или вне окна.

Существуют разновидности этих систем:

с постоянным пересечением входа;

с заслоном входного отверстия, который регулируется рукой;

с автоматическим регулированием положения заслона входного отверстия.

Использование системы вентиляции можно считать решением проблемы воздухообмена в помещениях.