ГлавнаяРецептыТыквенный крем-суп на Хэллоуин – вкуснее мы еще не пробовали Тыквенный крем-суп на Хэллоуин – вкуснее мы еще не пробовали На чтение: 2 минуты Готовитесь к празднику Хэллоуин, но еще не придумали, что подать на первое блюдо, чтобы было полезно и тематично? Попробуйте вариант с тыквенным крем-супом с жуткими привидениями на поверхности. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Среди множества популярных рецептов крем-супов – тыквенный считается самым вкусным. Вы не поверите, но даже такое первое блюдо можно адаптировать под тематический праздник Хэллоуин. Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить Достаточно просто нарисовать сметаной или сливками привидений, или сформировать паутинку, информирует 24 канал. Рецепт особого крем-супа на Хэллоуин Время: 1 час Порции: 6 Ингредиенты: – 800 граммов тыквы; – 200 граммов картофеля; – 250 граммов моркови; – 200 граммов репчатого лука; – 25 граммов корня имбиря; – 15 граммов чеснока; – 1 литр молока; – 10 граммов соли; – 1 чайная ложка куркумы. Приготовление: Нарежьте мякоть тыквы грубыми кубиками и сбрызните маслом. Отправьте все на противень и запекайте до готовности в духовке при 180 – 190 градусах. Нарежьте очищенные овощи грубыми кусками и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки. В кастрюле соедините запеченную тыкву, обжаренные овощи, влейте молоко, нарезанный кусочками имбиря. Перемешайте все и прогрейте на среднем огне. Когда суп начнет кипеть – добавьте куркуму, перемешайте и выключите огонь. Перебейте все блендером в однородную массу. Разлейте крем-суп по порционным тарелкам и нарисуйте сливками или сметаной привидений. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить сырную шарлотку с яблоками. Поделитесь с друзьями