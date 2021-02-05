Как приобрести диваны в Москве по ценам от производителя?

Какой диван выбрать? Материалы каркаса, наполнителя и обивки

Мы решили рассмотреть виды и механизмы трансформации диванов, с которыми может столкнуться любой покупатель. Ведь даже диван с раскладывающимся механизмом может оказаться проигрышным вариантом, если вы прогадали с выбором конкретного вида механизма в диване, особенно важно обращать внимание на вид механизма если мебель подбирается для небольшого помещения.

Создатели мебели стараются разнообразить виды диванов при возможности придумывая новые механизмы. Покупателям следует внимательно ознакомиться с каждым видом отдельно, чтобы точно определиться, какой из вариантов механизмов трансформации станет наиболее подходящим. Выбрать и купить современный диван вы можете на сайте интернет-магазина легкомаркет.

Виды диванов: прямые, угловые и модульные

Прямые диваны

Прямые диваны считаются классикой, они очень удобны и популярны. Их главное преимущество – небольшой размер, благодаря которому они способны вписаться даже в небольшую комнатку. Конечно, есть и большое размеры прямых диванов, но возможность выбрать габариты является главным преимуществом данного типа мебели. Прямые диваны могут быть с различными механизмами раскладывания и иметь подлокотники.

Модульные диваны

Модульные диваны – это стильные функциональные решения, они различаются по возможностям комбинаций и опций. Модульный диван собирается из множества различных секций. Размер дивана будет зависит от количества выбранных секций и их габаритов. Это диван конструктор, при покупке такого дивана можно выбрать не только цвет, наполнитель и обивку, а так же размер и форму моделей, их количество и расположение. Это удачный вариант для гостиных, комнат отдыха, и домашних кинотеатров. Вы сами выбираете конфигурацию и набор модулей, составные части можно использовать и по отдельности в качестве полноценного пуфика или кресла. Учитывая особенность модульных диванов, они идеально подходят для многофункциональных помещений. Они не так привычны, как прямые диваны, но постепенно набирают популярность благодаря своей универсальности. На таком диване вы сможете расположиться все семьей для просмотра любимого фильма, а при необходимости этот диван без проблем станет спальным местом. Большой выбор хорошей и качественной мебели по недорогой цене от производителя в Москве вы можете на сайте https://legkomarket.ru/ найти.

Угловые диваны

Угловые диваны хорошо подходят для помещений в которых ценен каждый сантиметр. Благодаря своей форме они не просто создадут прекрасную зону для отдыха, но и максимально эффективно задействуют свободные сантименты в пространстве. Их часто используют в зоне для отдыха и приема гостей, где возможны семейные встречи и дружеские посиделки с долгими беседами – эти диваны идеально справляются с этой задачей. Они созданы, чтобы сделать обычный уголок в вашем доме уютным и удобным. Такие диваны не смотря на свое название, могут использоваться не только в углу помещения. Но если вы часто меняете обстановку в комнате, то вам стоит обратить внимание на угловые диваны на колесиках с приставным углом, который может располагаться как слева, так и справа от основной части дивана. С таким диваном вы можете постоянно делать перестановку мебели, не боясь, что угловой диван не впишется.

Функциональность диванов

Различают нераскладные и раскладные типы диванов. К первому типу диванов относятся диваны, которые имеют лишь одну фиксированную форму и не трансформируются. Раскладные типы диванов – это более мобильные решения, мебель, которая имеет несколько возможных конфигураций.