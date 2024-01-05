Капустняк из свежей капусты в нашем доме заготовка № 1. Большой кастрюли хватает на 3 обеда. Конечно, только если муж добавки просить не будет, что случается крайне редко. Но если подавать это сытное первое еще и с пампушками, хватит на дольше. Не подумайте, мне не жалко. Просто иногда удивляюсь, как мои домашние мужчины одолевают столько еды за такое короткое время.

Впрочем, с украинским борщом та же ситуация. Будь это классическое блюдо или его польская вариация с пельменями, расходятся они на ура. Признавайтесь: в вашей семье супы в таком же почете?

Как приготовить капустняк из свежей капусты

Для приготовления данного блюда вам не понадобится не только квашеная капуста, но и пшено. Однако позаботьтесь о наличии свежих свиных ребрышек и других ингредиентов по списку!

Ингредиенты

Вода3 л Свиные ребра450 г Подсолнечное масло3 ст. л. Лук1 шт. Морковь1 шт. Томатная паста1 ст. л. Сметана3 ст. л. Картофель3 шт. Капуста белокочанная500 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Лавровый лист2 шт. Перец душистый3 шт. Укроп20 г Петрушка20 г

Приготовление

Приступайте к приготовлению бульона. Нарежьте рёбра и переложите их в глубокую кастрюлю. Залейте водой и поставьте на огонь. Как только вода закипит, снимите пену. Внесите душистый перец. Лавровый лист добавляйте за 10 минут до конца приготовления супа. Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Приготовьте зажарку на растительном масле. Чтобы она была более аппетитной, можно растопить и сало. Теперь добавьте к зажарке сметану и томатную пасту, разведенную в 0,5 стак. воды. Перемешайте и дайте прокипеть пару минут. По готовности достаньте рёбра из бульона. Отделите мясо от кости. Уменьшите огонь и соберите пену.Внесите в бульон зажарку. Картошку очистите и нарежьте брусочками, а капусту нашинкуйте. Если у вас старая капуста, вносите ее вместе с картошкой сразу после зажарки. Если молодая — за 10 минут до готовности супа. Последними вводим в кастрюлю специи и рубленую зелень. Выключите огонь и дайте супу постоять минут 15. Подавайте сытное первое к столу горячим.

А на какой капусте вы привыкли готовить капустняк? Добавляете ли вы в него пшено? Делитесь любимым способом приготовления этого знаменитого блюда в комментариях. С удовольствием прочитаем ваш рецепт!