Как происходит разработка игр?

Разработчик игры может включать в себя несколько различных должностей, которые все работают для создания забавных интерактивных видеоигр. Узнайте о различных видах разработчиков видеоигр, о том, как стать разработчиком игр, и о зарплате. Более детально узнать о разработке компьютерных платформ вы можете на сайте https://xgaming.org/.

Что такое разработчик игр?

По данным Бюро статистики труда США (BLS), существует множество различных должностей, включая те, которые участвуют в процессе разработки игр до и после производства, которые можно считать разработчиками игр. В общем, разработчик игр — это профессионал, который помогает создавать видеоигры от концепции до реального продукта.

В этой статье мы сосредоточимся на двух основных категориях разработки игр: игровой дизайн и программирование игр. Дизайн игры может включать в себя названия, такие как разработчик или автор видеоигр, в то время как программирование игры может включать в себя названия должностей, такие как сетевой программист и программист интерфейса пользователя.

Что делает разработчик видеоигры?

Разработчики видеоигр обычно работают в команде, чтобы помочь воплотить идею видеоигры в жизнь. Предпроизводственный процесс обычно включает в себя создание истории, разработку дизайна и создание прототипов. Затем видеоигра переходит в производственный процесс, где дизайнеры определяют, как будет работать игра, а программисты помогают ей работать. Пост-продакшн обычно фокусируется на тестировании и исправлении любых проблем.

Хотя это зависит от вашей конкретной должности и от того, какой вы игровой дизайнер или программист игры, игровые дизайнеры могут выполнять следующие обязанности:

Написание идей и концепций для персонажей, уровней и т. Д.

Использование и редактирование скриптового языка

Исследовательские проекты

Разработка макета игры

Внесение изменений на основе обратной связи

Программисты видеоигр могут быть обязаны выполнять такие обязанности, как:

Создание кода

Редактирование кода

Включение художественных работ в игру

Включение онлайн-доступа

Создание игровых меню

Как стать разработчиком игр

Хотя это зависит от конкретной работы и работодателя, многим программистам игр требуется как минимум степень бакалавра, и хотя степень бакалавра может потребоваться не для всех дизайнеров видеоигр, степень колледжа полезна. Эти профессионалы (как дизайнеры, так и программисты) также обычно должны получить опыт в своей конкретной области и / или получить профессиональную сертификацию. Здесь мы обсудим некоторые требования разработчиков игр более подробно.