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Нужно всего 2 ингредиента: элементарный рецепт десерта, который вас удивит

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Нужно всего 2 ингредиента: элементарный рецепт десерта, который вас удивит

Даже из двух ингредиентов можно приготовить фантастический десерт. Этот рецепт очень понравится тем, кто считает калории, ведь там совсем нет сахара.

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Вся сладость от яблок. Это и есть основной ингредиент десерта.

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Простой десерт из яблок

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 700 граммов запеченных яблок (1,3 килограмма свежих);
– 30 граммов желатина.

Приготовление:

  1. Почистьте яблоки от серединки и кожуры. Нарежьте кусочками и поставьте запекаться в разогретую до 160 градусов духовку или в микроволновую печь примерно час.
  2. Взбейте яблоки комбайном или блендером в пюре. Оставьте, чтобы остыли.
  3. Тем временем смешайте желатин с небольшим количеством холодной воды и хорошо размешайте до растворения.
  4. Немножко подогрейте желатиновую смесь, чтобы набухла. Вылейте ее в перебитые яблоки и хорошо взбейте комбайном или миксером минут 15.
  5. Вылейте готовую смесь в форму и отправьте в холодильник на час, а еще лучше на ночь.

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