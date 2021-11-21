Как происходит Whatsapp рассылка для бизнеса?

На данный момент, если вы хотите отправить одно и то же сообщение большой группе людей, первый вариант, который приходит на ум, — это WhatsApp Broadcast. С помощью функции рассылки вы можете отправить одно и то же сообщение максимум 256 контактам в списке рассылки. Они получат сообщение, как если бы оно было отправлено им лично, чтобы получатели не были вместе в групповом приложении: это работает как BCC в электронном письме. То же самое касается, если они ответят, вы будете единственным, кто его получите. Однако иногда информационный бюллетень включает список из тысяч человек. В этом случае отправка списка рассылки 256 контактам каждый раз — не самый эффективный способ. Но если у вас есть список из нескольких сотен человек, можно сделать несколько трансляций.

В любом случае важно, чтобы ваше сообщение оставалось личным , творческим, а также информативным, учитывая, что WhatsApp может показаться более личным, чем электронное письмо. WhatsApp обрабатывает не более 1029 символов, включая фотографию, пробелы и диакритические знаки, что составляет от 120 до 140 слов.

Как начать

Чтобы соответствовать Общим правилам защиты данных ( GDPR ) — и поскольку вы хотите, чтобы ваш информационный бюллетень читали действительно заинтересованные люди, пользователи должны дать свое разрешение на трансляцию. Самый простой способ сделать это — позволить пользователям регистрироваться самостоятельно, например, заставив их отправлять на ваш номер телефона «ВКЛ». Убедитесь, что ваши читатели заранее знают, на что они подписываются: какие новости они будут получать? И как часто? Дайте понять, что они могут отказаться от подписки в любой момент, например, отправив быстрое сообщение «ВЫКЛЮЧЕНО». Конечно, не забудьте сохранить в телефоне все номера желающих зарегистрироваться. В противном случае вы не сможете использовать функцию трансляции, если их нет в вашем списке контактов. К сожалению, это нужно делать вручную.