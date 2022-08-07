Пневмогидравлический усилитель, устанавливаемый на тяжелую технику, позволяет без особых усилий нажимать педаль маховика. Принцип того, как работает ПГУ сцепления МАЗ, заключается в том, что звено трансмиссии уменьшает нагрузку, необходимую для активирования акселератора. Он принимает давление жидкости от гидроцилиндра и последовательно передает на поршневую систему.

Пневмогидроусилители входят в конструкцию автомашин, использующих механический тип трансмиссии. Исполнительный ПГУ МАЗ автомобилей способен предотвратить пробуксовку и просадку.

Из чего состоит ПГУ?

В качестве основных технологических деталей пневмогидроусилителя стоит отметить:

гидравлический цилиндр;

контролирующий механизм;

пневматическую секцию;

дросселирующую заслонку, затворки;

индикатор, определяющий износ накладки.

Гидроцилиндр находится под пневмопедалью. Зазоры между элементами механизма закрывают поджимные пружины. Люфты не предусмотрены, т.к., приходится наблюдать за уровнем изношенности вибрационных накладок.

Механизм дополнительно имеет дренажную трубку, манжету и чехол, обеспечивающие защиту от повреждений.

Как работает?

Пневмопедаль акселератора приводится в движение для передачи усилия на поршни цилиндра гидравлики. Следящим устройством в автоматическом режиме изменяется их положение. Открывается заслонка – пропускается воздух в цилиндровую камеру пневматики. Атмосферным напором приводится в движение шток, воздействующий на управляющий рычаг. Следящим контроллером регулируется давление с учетом силы нажатия пневмопедали. Жидкостное давление сбрасывается (при отпущенной педали). Закрывается дроссель. Пневмопоршень возвращается в исходное состояние.

Установка пневмогидравлического усилителя

При износе или возникновении неисправностей устройство нужно заменить. Монтирование ПГУ на МАЗ по схеме подключения осуществляется в следующем порядке:

магистрали отсоединяются от рамы;

откручиваются крепежные винты;

демонтируются приборы с машины;

на штатный блок устанавливается новое устройство;

точки крепления затягиваются до нужного уровня;

после завершения монтажа проверяется перекос штоков.

Замене подлежат магистрали и шланги. Их внутренний диаметр составляет 8 миллиметров. Новые узлы должны соответствовать указанному размеру. При обновлении главного цилиндрического блока или пневмогидроусилителя масло трансмиссии заливается заново.

Прокачка позволяет сбрасывать воздушные пузыри из цилиндровых камер и трубопроводов. Масло рекомендуется залить через пропускную задвижку с использованием насоса для накачки колес. Шланг устройства присоединяется к заслонке, далее вливается тормозная жидкость (до выхода из расширительного бачка). После закрытия клапана необходимо периодически нажимать на пневмопедаль.

Прокачивать воздух можно и с применением специальной вакуумной установки.

Регулировка пневмогидроусилителя

Несмотря на исправность узлов, могут наблюдаться протечки. Проблема устраняется регулировкой привода. Чтобы определить рабочий ход штока, его оттягивают от рычага, при отводе узел выходит из корпуса.

Регулировка ПГУ МАЗ осуществляется проворачиванием рукоятки в сторону от пневмоусилителя. После выбора зазоров проводится замер расстояния между поверхностью штока и вилки. Оптимальный показатель составляет 50 мм. При низкой отметке рычаг необходимо переставить на 1 шлиц вперед. Корректная проверка и правильный монтаж плунжера предотвращают утечки и увеличивают срок службы агрегата.