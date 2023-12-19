Быстрое печенье «Грибочки» Рецепт проще простого: на любое чаепитие, особенно праздничное

Сейчас в мире существует около 100.000 разных вариантов рецептов печенья. Удивить современного человека каким-либо печеньем уже стало невозможно. Люди видели буквально любые вариации этого десерта. Причем большинство необычных видов и начинок для печенья встречается в Азии. Дело в том, что китайцы, корейцы и японцы любят разные странные вкусы в десертах. По этой причине они нередко сочетают в печенье соевые бобы, листья нори, грибы и прочие странные компоненты.

Для европейцев подобное печенье может быть мерзким. В нашем понимании десерт должен быть исключительно сладким. Хотя для Азии такие варианты печенья скучные.

Расскажем, как можно удивить друзей интересным печеньем Грибочки.

Ингредиенты для печенья:

яйцо — шт.;

сахар — 60 г;

сметана — 80 г;

сливочное масло — 110 г;

какао — 3 ч.л.;

разрыхлитель — 1/3 ч.л.;

мука — 250 г;

соль — щепотка;

ванилин — щепотка.

Приготовление печенья:

Делим яйцо на желток и белок. К желтку добавляем сахарный песок и кефир, смешиваем до растворения песчинок.

В миску с мукой высыпаем соль, ванилин и разрыхлитель, перемешиваем. Кладем в муку холодное сливочное масло, перетираем в крошку.

Вливаем к сливочной крошке желтковую смесь, замешиваем эластичное и не липкое тесто. Если тесто рассыпается, добавьте немного воды к нему. Если тесто липкое, то добавьте муки.

Делим ком теста на две равные части. Одну из частей убираем в холодильник на полчаса в целлофане. Ко второй части теста высыпаем какао, смешиваем.

Убираем шоколадное тесто в холодильник в целлофане на 30 минут. Раскатываем обе части холодного теста в колбаски, делим каждую на 6 равных частей.

Формируем из каждой части теста колобок.

Слегка раскатываем одну сторону колобков из светлого теста, чтобы получились ножки грибов. Каждую толстую ножку делим на две части — получаем по 12 ножек.

Опускаем каждую ножку, точнее основание в белок, а затем в мак. Для приготовления шляпок грибов делим колобки шоколадного теста надвое. Каждую половинку окружности насаживаем на ножку гриба.

Кладем грибы на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем печенье при 180 градусах 15-20 минут.

Грибочкам даем остыть на противне, после чего кладем в тарелку.

Получается простое необычное по форме печенье.