Как установить погружной насос в скважину

Монтаж погружного насоса в скважину ‒ это ответственный этап в разработке индивидуальной автономной водоподачи. Выбрать требуемое насосное оборудование — это всего лишь половина выполненной задачи. Требуется понимать, как правильно производится установка погружной помпы в скважину. Он должен погружаться под зеркало воды на пол метра. Также расстояние от дна скважины до насоса должно быть не менее метра. Если не соблюдать данные правила, то оборудование может работать, захватывая воздух или грунт, что может привести к дальнейшей поломке.

Прежде чем опускать насос в скважину, нужно присоединить все необходимые элементы. Для этого предлагаем придерживаться следующих указаний:

Перед началом монтажных работ убедитесь в том, что есть все составные элементы, включая насос и необходимый инструмент. Фитинги должны иметь соответствующие диаметры входа для насоса и выхода для полиэтиленовой трубы. Расхождение этого параметра может привести к некорректной работе и даже перегоранию мотора. Внимательно изучайте инструкцию и показатели насосного оборудования, чтобы подобрать требуемые комплектующие.

Оцените состояние скважинной трубы. Она не должна иметь изгибов, сколов, ударов или других дефектов. Наличие небольшого повреждения в колонне может очень усложнить процесс установки электромотора. В дальнейшем это может быть причиной поломки водяного насоса.

После вышеперечисленных процедур можно начинать монтаж приобретенного оборудования. Крепеж погружной помпы зависит от параметров выбранной модели и параметров скважины.

Специалисты предпочитают гибкий материал — это нержавеющий трос средней жесткости и анидная веревка. Данные материалы позволяют производить регулировку глубины опускания насоса.

Рекомендуем обратить внимание на разрывное значение выбранного материала. Оно должно превышать вес электромотора и заполненной полиэтиленовой трубы минимум в пять раз.

На перекладину, или на скважинный оголовок при помощи закрепляются такие элементы, как:

кабель питания насоса;

трос подвеса или веревка;

полиэтиленовая труба.

Предварительно эти три элемента собираются в одну колонну при помощи пластиковых хомутов или изоленты. Расстояние между обмотками рекомендуется делать 80-100 сантиметров. Если все вышеперечисленные этапы выполнены, можно приступать к завершению и опускать насос в скважину.