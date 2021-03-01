Как включить управление iPhone постукиваниями

В обновлении iOS 14 появилось много крутых фишек, таких как виджеты, новая панель с используемыми приложениями, различные возможности кастомизации главного экрана , а также возможность настроить дополнительную опцию для iPhone, которая предполагает использование постукиваний (тапов по задней крышке) чтобы запускать определенные действия или управлять функциями вашего девайса. Многих пользователей сразу же заинтересовало то, как настроить эту почти магическую функцию и как использовать ее таким образом, чтобы вам было удобно. В этой инструкции вы найдете руководство по настройке и использованию данной функции.

Управление тапами на iPhone под управлением iOS 14 можно настроить, если:

Перейти в настройки вашего Айфона и выбрать меню «Универсального доступа». После этого перейти во вкладку «Касание». Затем опуститься в самый низ и найти вкладку «Касание задней панели».

После того как вы откроете эту вкладку, вам представится возможности настройки двух вариантов касания: двойное касание либо тройное касание. Эти вкладки предполагают настройку двойного или тройного постукивания для выполнения определенной функции. Заходя во вкладку двойного касания вы можете выбрать из списка предложенных опций и приложений действие, которое вам полезно быстро вызвать.

Чтобы выбрать действие, вам нужно просто нажать на него. После этого можете вернуться на пункт назад в настройках и проверить, появилась ли надпись с выбранным действием напротив пункта касания. То же самое можно повторить и со вкладкой тройного касания.

Интересные варианты для настройки постукиваний iPhone в обновлении iOS 14

Какие же интересные вариации доступны для настройки опции управления постукиваниями iPhone:

Cнимок экрана . На iPhone не всегда удобно зажимать клавиши, чтобы быстро сделать скриншот экрана. Куда удобнее настроить двойное постукивание для этого. Только следите за тем, чтобы случайно (когда ваш iPhone находится в кармане) не сделать пару сотен скриншотов.

Запуск быстрой команды . Если у вас есть созданные быстрые команды для смены динамических обоев или для определения количества выпитой воды за день — можно настроить постукивание, чтобы в несколько мгновений запускать быструю команду.

Переключатель приложений . Если вам неудобно взмахивать каждый раз, чтобы переключиться с одного приложения на другое — можете использовать двойное постукивание для того, чтобы вызвать переключатель приложений.

Заблокировать экран . Также постукивания можно настроить таким образом, чтобы быстро заблокировать экран вашего iPhone.

Центр уведомлений . Нужно быстро открыть центр уведомлений — настройте на него двойной тап. Полезно, если часто слушаете музыку и любите управлять пропускать некоторые из треков.

Повышение или уменьшение громкости. Кроме прочего, можно настроить управление громкостью воспроизводимого контента через двойной и тройной тап на вашем iPhone.

Конечно, существует еще множество интересных вариантов использования постукиваний по задней панели iPhone для того, чтобы разнообразить ваше пользование новой iOS, о большинстве подобных вариантов описано на сайте iLounge.ua . Главное — давать волю креативу и найти для себя полезный вариант!