Как выбрать барный стул

Выбор подходящего размера

Размер – главный параметр поиска барных стульев. Дизайн и форма могут быть любыми, но если вы неправильно подобрали высоту, все будет зря. Есть несколько рекомендаций, на которые нужно обратить внимание:

Высота барной стойки – главный ориентир при выборе. Нужно отнять от нее 25-35 см, и вы получите оптимальную высоту сидения стула.

У модели должна быть подножка. Расстояние между ней и сидением – не менее 45 см. Так будет намного удобнее ставить ноги, не накопится напряжение.

Изделия с регулировкой по высоте самые удобные. Они дороже, но возможность поднять или опустить сидение весьма полезна.

Форма

На выбранном стуле должно быть комфортно независимо от того, как долго вы на нем находитесь. Различают три типа сидений:

Со спинкой. Для барных стоек такие изделия встречаются нечасто. Обычно она доходит до середины спины или оказывается чуть ниже.

Без спинки. Хороший вариант, если вы не любите откидываться назад, когда сидите.

С поясничным упором. Это модифицированный вариант спинки, который делает конструкцию менее громоздкой, но поддерживает поясницу.

В зависимости от модели, меняются размеры упора для спины, формы подлокотников.

Безопасность

Так как стул высокий, нужно позаботиться о его стабильности. При покупке обратите внимание на ряд рекомендаций: