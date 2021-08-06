Как выбрать лучшие электронные весы?

В чем заключается калибровка весов?

Наверное, каждый человек в своей жизни в той или иной степени сталкивается с весами. Они являются неотъемлемой частью работы продавцов в магазинах, супермаркетах и на рынках, а покупатели, в свою очередь не представляют себе покупку продуктов без посредства весов. Но иногда покупателя терзают сомнения, правильную ли массу показывают весы и верно ли они откалиброваны. Возможность проверить цену деления весов предоставляет процедура калибровки весов. Качественные электронные весы торговые купить можно на сайте dneproves.ua.

Иногда люди путают такие понятия, как калибровка весов и их поверка. Проверку реализуют независимые или государственные метрологические службы раз в год. Проводится она, чтобы проверить, соответствуют ли весы установленным техническим требованиям, а именно ГОСТ и ТУ. Поверка является обязательным процессом, и метрологические службы строго ее контролируют. В свою очередь, калибровка считается добровольной процедурой, и она может осуществляться метрологическими службами отдельных предприятий.

Калибровка весов включает в себя совокупность технических действий, которые устанавливают, как соотноситься величина массы, получена впоследствии взвешивания, с весом эталона или гири. Если это соотношение не совпадает с паспортными данными весов, то их метрологические характеристики приводятся в соответствие с техническими параметрами.

Существуют следующие виды калибровки:

первичная осуществляется, как правило, на производстве весов или после их ремонта;

периодическая проводится в случае, если по результатам диагностики, в метрологические характеристики были внесены некоторые изменения, или в определенные сроки, предусмотренные межкалибровочным интервалом, который был установлен после метрологической аттестации;

внеочередная имеет место при изменении метрологических характеристик весов вне установленных сроков, установленных межкалибровочным интервалом.

Практически все производители весов указывают в документах желательную периодичность калибровки.

В зависимости от типа калибровки, различают такие группы весов: