Как выбрать опорные амортизаторы?

Инструкция по замене авто амортизаторов

Амортизаторы необходимы для погашения колебаний, сокращения тормозного пути и улучшения хода транспортного средства. Также при их исправном функционировании повышается безопасность водителя. Установка сидений в Toyota по этой ссылке. Для осуществления замены амортизатора, необходима подготовка автомобиля к данной операции. Сначала требуется включение первой передачи и установка под колеса надежных упоров. Затем задняя половина машины приподнимается с помощью домкрата или лебедки, под нее помещаются прочные опоры. Производится снятие заднего сиденья именно с той из сторон, где и будет выполняться ремонт. На верхнем и нижнем креплении отворачиваются гайки, извлекаются болтики.

Амортизатор и пружина извлекаются с осторожностью. Изолирующая прокладка из ниши колеса убирается, вынимается опорная шайба в салоне, снимается пружина. Потом происходит снятие втулки и нижней подушки со штока. После того, как вытащатся кожух и буфер, амортизатор АПН-4 детально осматривают. Если подушки оказываются деформированными, а втулка нижнего крепления поврежденной, эти детали заменяются. Также потребуется замена, если кожух порвался, буфер хода сжатия изменил форму, прокладки потеряли упругость. Надо уточнить целостность пружины, при наличии на ней трещин, лучше испорченное изделие сразу поменять. Для получения сведений об усадке новых деталей, необходимо троекратное нажатие на соседние виточки. При этом показатель нагрузки должен совпадать со стандартным значением. После проведения всех операций, стойка собирается в обратном порядке.

Крышку кожуха устанавливают на место. На ее фланец выводят саму кромку. А уже затем изолирующая прокладка помещается на пружинку. Здесь надо обратить внимание, что конец пружины должен находить упор в выступе прокладки. Для лучшего результата рекомендуется фиксировать ее, поместить пружинку на амортизатор, уперев кончик в выступ опорной чаши. Амортизатор ставится на место также по обратному принципу. Нижний кончик пружины должен смотреть в направлении колеса. Автомобиль спускается с опоры, все крепления подтягиваются. Транспорт вновь готов к эксплуатации.